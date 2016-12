Pornhub-Statistiken sind längst zu einer Art Psychogramm der Gesellschaft geworden. Sie spiegeln oft soziale Trends, Entwicklungen und nicht zuletzt Bedürfnisse wieder. Auch Weihnachten geht an dem Porno-Portal nicht vorbei. Während der Adventszeit verzeichnet die Website einen sprunghaften Anstieg von weihnachtlichen Suchanfragen.

Der Weihnachtsmann scheint die Fantasien der Pornhub-User jedenfalls sehr zu beflügeln. "Santa" ist der meistgesuchte Begriff in diesem Themenumfeld. Um 447 Prozent wächst in der angeblich so besinnlichen Zeit das Suchvolumen im vergleich zum Rest des Jahres. Heiß begehrt sind auch "Sexy Santa", "Naughty Santa" oder "Mrs. Claus". So einige wünschen sich offenbar, die Geschenke von einem Santa in Netzstrümpfen und Miniröckchen überreicht zu bekommen.

So manch einer sehnt sich offenbar nach ein bisschen Action unter dem Weihnachtsbaum. "Christmas Orgy", "Christmas Party" und "Christmas Threesome" sind unter den beliebtesten Suchbegriffen.

Geschlechterunterschiede

Dabei gibt es aber zwischen männlichen und weiblichen Porno-Liebhabern durchaus Unterschiede. Bei den Männern ist vor allem "Christmas Pov" gefragt. Also Aufnahmen, bei denen die Kamera nur wenige Zentimeter vom Geschehen entfernt ist. Viele würden sich wohl auch über einen "Christmas Blowjob" freuen, wie die Pornhub-Statistik zeigt. Das Übliche also - nur in Weihnachtsaufmachung.

Insgesamt sind Weihnachtspornos bei den Herren der Schöpfung viel beliebter als bei den Damen. Doch auch die Frauen sind der Thematik nicht abgeneigt. "Old Santa Claus" oder einfach nur "Santa Claus" sind beim weiblichen Publikum besonders gefragt.

Doch lieber Weihnachtsessen statt Pornhub

Aufschlussreich ist auch die Zeit, zu der am 24. Dezember sich die Pornhub-User auf dem Portal tummeln. Um 2 Uhr nachts verzeichnet die Website einen Traffic-Zuwachs von 48 Prozent - zumindest in den USA. Logisch, wenn man bedenkt, dass die meisten Menschen am nächsten Tag frei haben.

Am Morgen jedoch brechen die Zugriffszahlen abrupt ein. Insgesamt betrachtet werden an Heiligabend viel weniger Pornos konsumiert als an den übrigen Tagen des Jahres.