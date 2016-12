Wieder einmal zerbrechen sich viele Menschen in den sozialen Netzwerken den Kopf über ein scheinbar triviales Rätsel. Diesmal geht es um ein Bild, das ein User mit Namen "jr0d7771" vor einigen Tagen auf Reddit gepostet hat und das sich seitdem in Windeseile über die Kanäle verbreitet.



Auf den ersten Blick handelt es sich um ein ganz gewöhnliches Foto von sechs jungen Frauen, die auf einem Sofa sitzen. Das Bild wurde allem Anschein nach in einer Football-Fankneipe aufgenommen. Erst wenn man die Aufgabe, die der Autor des Posts stellt, liest, kommt man ins Grübeln: "Finde die Beine des Mädchens in der Mitte."





Das ist nämlich gar nicht so einfach, wie es zunächst klingt. Können Sie die Beine auf Anhieb zuordnen? Auch die Reddit-User hatten zunächst ihre Schwierigkeiten.

Doch hier kommt die Lösung: Eigentlich geht es gar nicht um die Beine des Mädchens in der Mitte. Die Fragestellung führt also bereits in die Irre – eine beliebte Technik bei optischen Täuschungen. Der Trick ist vielmehr, auf die Beinpaare auf der linken Seite zu achten. Dort nämlich ist bei genauem Hinsehen zu erkennen, dass das aufgerissene Hosenbein gar nicht zu dem Mädchen ganz links gehört, sondern zu der Freundin neben ihr. In Wirklichkeit sind es also die Beine des zweiten Mädchens, die nicht oder nur sehr schwer zu erkennen sind.

Sobald das klar ist, lässt sich die optische Täuschung ganz leicht auflösen, wie ein anderer findiger User gezeigt hat:

Fullscreen





Also eigentlich alles ganz einfach. Für viele Internetnutzer war das an Heiligabend gepostete Bilderrätsel aber dennoch ein willkommener Zeitvertreib über die Feiertage und zwischen den Jahren. In Foren und Kommentarspalten wurde ausgiebig diskutiert. Der Originalpost auf Reddit, der so viel Verwirrung stiftete, bekam von den anderen Usern des Netzwerks mehr als 6000 Upvotes.