7 Tipps für Menschen, die keine Tipps brauchen

Reddit ist dafür bekannt, dass sich dort User tummeln, die so kreativ wie irre sind – vom Super-Nerd bis zur Hausfrau. Und seit fünf Jahren existiert dort eine Gruppe, die sich gegenseitig zu den absurdesten Ratschlägen inspiriert, abonnierbar unter "Shitty Life Pro Tips". Knapp 100.000 Menschen teilen inzwischen den sportlichen Ehrgeiz, Alltagsgegenstände einer neuen Bestimmung zuzuordnen – und so das Leben der anderen zu bereichern. In der Beschreibung der Gruppe heißt es: "Dies ist der Ort für die beschissensten, höhnischsten Profi-Tipps, die man sich ausdenken kann. Ob du uns wissen lassen willst, wie man Klebe aus den Haaren kriegt oder am schnellsten eine öffentliche Toilette verstopft, hier bist du richtig."

1. Verwende eine Klobrille, um deinen Teller abzustellen, wenn du fernsiehst





2. Eingestaubte Festplatte? Verschwende kein Geld für eine Dose Druckluft, spül sie einfach mit deinem Geschirr!





3. Wie man unendlich viel Strom bekommt





4. Schneidet man Tennisbälle in zwei Hälften, schafft das Raum für zwei Bälle mehr pro Dose, das spart Platz





5. Life Pro Tip: Benutz den Metallverschluss deines Anschnallgurts, um während der Fahrt Bierflaschen zu öffnen!





6. Vergrößer deinen Bildschirm, indem du dein Handy in ein Glas Wasser stellst





7. Statt Socken zu stopfen, einfach den Zehennagel anmalen!





8. Der Mann im Mond, siehe oben.

Kaum hat man sich diese Ratschläge zu Gemüte geführt, beginnt der starke Wunsch danach, auch etwas zweckzuentfremden – um für KEINE Situation den richtigen Ratschlag parat zu haben. Wenn man aber nicht irre beziehungsweise kreativ genug ist und die brillante Idee ausbleibt, versorgt man die Menschheit eben mit echten Tipps. Und darin sind wir unschlagbar!