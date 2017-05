Wie löscht man ein Facebook-Konto? Melden Sie sich bei Facebook an. Klicken Sie auf das Fragezeichen-Icon für die "Schnellhilfe" und anschließend auf den Schriftzug "Hilfebereich". Bewegen Sie den Mauszeiger auf die Schaltfläche "Verwaltung des Kontos" und klicken sie im Anschluss auf "Dein Konto löschen oder deaktivieren". Klicken sie den Schriftzug "Wie lösche ich mein Konto dauerhaft?" an. Jetzt klicken Sie den Schriftzug "teile es uns mit" an. Der letzte Schritt ist ein Klick auf den Button "Mein Konto löschen". Vorsicht: Wer sich innerhalb der nächsten zwei Wochen noch einmal anmeldet, widerruft die Löschung des Kontos.