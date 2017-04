Von wegen Stewardess: Diese Frauenjobs finden Männer wirklich attraktiv

Wenn Männer bei Tinder stöbern, sind sie oft nicht besonders wählerisch. Da wird geswipet, was das Zeug hält, ein Match wird sich schon finden. Andere sind anspruchsvoller und haben ihre eigenen Kriterien. Schließlich ist man oft genug auf die vielen, bestens inszenierten Bilder hereingefallen. Wie viele bei der Suche auf den Job der Damen achten, ist nicht bekannt. Den Klischees entsprechen sie dabei aber nicht.

Denn während es in der Erwachsenenunterhaltung von Sekretärinnen und Stewardessen nur so wimmelt, haben die Damen aus diesen Berufen bei Tinder einen deutlich schwereren Stand - und schaffen es nicht mal unter die Top 15. In einer Auswertung der deutschen Tinder-Nutzer haben die Betreiber der Dating-App genau herausgefunden, worauf Mann hierzulande wirklich steht. Und mit dem ersten Platz hätte wohl niemand gerechnet.

Wo sind die Klischees?

Denn dass ausgerechnet Buchhalterinnen den Höhepunkt des Sexappeals bilden, hätte man wohl nicht vermutet. Genau die sollen aber bei Tinder am besten ankommen. Natürlich muss man bedenken: In der App werden die wenigsten Nutzer nur wegen des Berufs nach rechts wischen. Und vielleicht sind Buchhalterinnen im Schnitt einfach attraktiver und/oder sympatischer.

Auch sonst finden sich einige Überraschungen auf der Liste. Während die Lehrerinnen auf Platz drei durchaus noch zu erwarten waren, gehören Sozialarbeiterinnen eher nicht zu den klassischen Männerfantasien. Trotzdem landen sie auf dem sechsten Platz. Meeresbiologinnen dürfte es hierzulande eigentlich nicht in Unmengen geben - schaffen es aber auf Platz 11. Dafür mögen deutsche Männer Studentinnen nur dann, wenn sie Jura pauken. Besonders skurril: die Zahntechnikerin auf Rang 13. Schließlich findet wohl kaum jemand die spitzen Zahnstocher sexy. Aber vielleicht haben die Damen aus diesem Berufsstand auch einfach das überzeugendste Lächeln.

Interessant: Während in der Liste der heißesten Männer-Berufe (hier zu finden) mit Tänzer und Model auch Jobs dabei sind, bei denen Körper und Optik eine entscheidende Rolle spielen, ist das bei den Frauenberufen nicht so klar zu finden. Vielleicht liegt das auch daran, dass Frauen auch in ganz normalen Berufen deutlich mehr auf ihr Äußeres achten müssen.

