"Hacker-Angriff auf die Bahn: Plötzlich funktionieren die Platzreservierungen"

Der Erpressungs-Trojaner Wannacry hat Hunderttausende Computer in fast 100 Ländern befallen. In Deutschland sind PCs der Deutschen Bahn betroffen. Ausgefallene Anzeigetafeln und Ticketautomaten an mehreren Bahnhöfen sind die Folge der weltweiten Cyber-Attacke. Keine Auswirkungen habe die Attacke aber auf den Zugverkehr, teilte die Bahn mit. Für die Nutzer auf Twitter ist der Trojanerangriff mal wieder eine Gelegenheit, Sprüche zu klopfen.

"Wannacry war schon der häufigste Ausruf von Kunden, als ich noch mit der #Bahn gependelt bin."

"Das ist neu: ICE macht Vollbremsung auf freier Strecke. Durchsage: Wir müssen den Zug jetzt rebooten und hoffen, dass dann wieder alles geht."

"'Hacker-Angriff auf die Bahn: Plötzlich funktioniert das mit den Sitzplatzreservierungen"

"Böse Zungen behaupten: Damit die Anzeigen der Bahn nicht funktionieren, braucht es gar keinen #Trojaner."