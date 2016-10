Der Kurznachrichtendienst Twitter hat den nächsten großen Stellenabbau und die Einstellung der Video-App Vine angekündigt. Etwa neun Prozent der weltweiten Belegschaft sollten entlassen werden, teilte das Unternehmen am Donnerstag mit. Zuvor hatten US-Medien über bevorstehende Kündigungen von rund 300 Angestellten berichtet. Zuletzt hatte Twitter etwa 3860 Mitarbeiter.



Das angeschlagene Unternehmen hatte bereits vor einem Jahr etwa acht Prozent der Jobs gestrichen. Der nun beschlossene Nachschlag ist Teil eines strukturellen Umbaus, mit dem Ziel, 2017 profitabel zu werden. Auch kündigte Twitter überraschend an, die Kurzvideo-App Vine nach rund vier Jahren einzustellen. Der Schritt solle in den kommenden Monaten vollzogen werden, hieß es in einem Blogeintrag. Der Community wurde versprochen, die Website online zu halten, so dass weiter Zugang sowie die Möglichkeit zum Herunterladen der zahlreichen Clips besteht. Twitter hatte Vine im Herbst 2012 gekauft.



Nun nutzen die Mitarbeiter, die zu den entlassenen neun Prozent gehören, den Kurznachrichten-Dienst selbst, um sich bei ihren Kollegen und ihrem bisherigen Arbeitgeber zu verabschieden. Doch von Wut über den Jobverlust ist dabei keine Spur. Ein Sammlung an Tweets.



On the bright side, I have more time to work on my Halloween costume. pic.twitter.com/AdGo5TvxKX — nicole 💙 (@stnic) 27. Oktober 2016

Goodbye @twitter. It's been a wild ride. 🙏🏼 ❤️ — Dodes 🦄 (@racheld) 27. Oktober 2016

After 5.5 years, today is my last day at Twitter. Beyond grateful for all the learnings and the people I've met 💙💙💙💙 pic.twitter.com/aB4XUSresF — Mónica Quiroz 😃 (@monica) 27. Oktober 2016

Wrong place, wrong time. Today was my last day at Twitter. 💙🐥#TwitterLayoffs — Tara Mann 🎃 (@taramann) 27. Oktober 2016

Today's my last day at @twitter and @vine. Thanks to all who reached out with kind words ❤️#TwitterLayoffs — Jordan Obi (@jordanobi) 27. Oktober 2016

Lovely way to highlight our amazing colleagues from @twittermedia & beyond. Thx @MarkGhuneim. Miss all of you 💜🙏🏽💪🏽🏽https://t.co/ZoJn5vb56E — Niketa Patel 🇬🇧 (@Niketa) 28. Oktober 2016

I, too, am affected by the Twitter layoffs. Incredibly proud and grateful to have been part of The Flock. Nothing but 💙 #twitterlayoffs pic.twitter.com/rn2WzHZF56 — Patrick Svenburg (@svenburg) 28. Oktober 2016

To all remaining @twitter friends this week, I offer this advice #TwitterLayoffs pic.twitter.com/PHJr4frLiK — Chris Sullivan (@CLS) 25. Oktober 2016

1/ Today is my last day at Twitter! One of the best experiences of my life, 100% because of the amazing people I got to work with/learn from — Andrew Adashek (@adashek) 23. September 2016

