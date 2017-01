Welcher Zoo hat die süßesten Tierbabys?

Angefangen hat alles mit einer Robbe. Einer süßen, weißen Baby-Robbe, geboren im Smithsonian National Zoo. Der nördlich von Washington D. C. gelegene Zoo ist einer der ältesten der USA, er wurde 1889 gegründet. Auf Twitter verkündete der National Zoo stolz die Geburt der kleinen Robbe zusammen mit einem süßen Foto.



Sarah Hill, eine Radiomoderatorin aus Virginia sah das Foto und war überzeugt, dass die Tiere im Aquarium ihres Heimatstaats mindestens genauso süß sind. Per Twitter forderte sie das Virginia Aquarium auf, sich dem Wettkampf zu stellen. Die ließen sich nicht lange bitten und eröffneten den Kampf mit einem Zusammenspiel aus Otter und Fischadler. Doch die Kollegen aus Washington hatten noch mehr zu bieten als die Baby-Robbe.



. @VAAquarium This is Redd, our endangered Bornean orangutan infant. And he is the cutest. Do you fold yet? #challengeaccepted pic.twitter.com/ED6WiZun1R

@SarahJanetHill #challengeaccepted We see @NationalZoo 's seal pup, and raise an otter/osprey combo. pic.twitter.com/D9zDWXxuDb

Der "Zoff" blieb nicht lange unbemerkt. Diverse Twitter-User schrieben ihre Zoos an und fragten, ob sie denn Tiere hätten, die noch süßer seien als die aus Washington und Virginia.

Was sollen wir sagen, sie konnten mithalten. Und so entwickelte sich auf Twitter in den vergangenen zwei Tagen ein "Cute Animal Tweet Off" - das flauschigste und niedlichste Battle, dass das Internet jemals gesehen hat.

Wer gewonnen hat? Wirklich schwer zu sagen. Vielleicht das Aquarium Pacific mit seinem süßen Otter? Oder doch die küssenden Bergziegen aus Kanada?

ICYMI: We took part in a pretty epic #cuteanimaltweetoff on Twitter yesterday! Go check it out! https://t.co/YR0J5kMfaJ #OnlyZooATL pic.twitter.com/OMEM6BRFS4 — Zoo Atlanta (@ZooATL) 26. Januar 2017

Oh no she didn't! Our baby jaguar Babette just entered a selfie in the #cuteanimaltweetoff. pic.twitter.com/yj12hr8vdk — Tulsa Zoo (@TulsaZoo) 26. Januar 2017

You can't beat Australian natives! Wattle the wombat joey and Peanut the koala joey share a kiss for the #CuteAnimalTweetOff! pic.twitter.com/9gYjTx8wNg — Australia Zoo (@AustraliaZoo) 26. Januar 2017

I got here as fast as I could... #cuteanimaltweetoff pic.twitter.com/wPWHHoPaS1 — Los Angeles Zoo (@LAZoo) 25. Januar 2017

It’s impossible not to fawn all over the baby sitatunga and steenbok! RT if you think our #DisneyAnimals are cute too! #CuteAnimalTweetOff pic.twitter.com/NGETX6kpNT — WDW Today (@WDWToday) 26. Januar 2017

Welcome this cozy cheetah cub to the #cuteanimaltweetoff! pic.twitter.com/vdhUKmyRqa — Cincinnati Zoo (@CincinnatiZoo) 26. Januar 2017