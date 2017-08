Diesen Riesen-Döner schafft wirklich keiner

Diese Dönerbudenbesitzer in der Nähe von Sydney haben geschafft, wovon andere träumen. Mit ihrer Kebab-Kreation "The Monster" wurden sie über Nacht weltberühmt. Für die Zubereitung werden auf einem Pizzaboden Pommes, Dönerfleisch und Soßen geschichtet. Das Ergebnis wird zum viralen Hit! Der Beitrag von "Kebab Nation" wurde mittlerweile fast 2000 Mal geteilt. Daraufhin bekommen sie Besuch aus Queensland, dem benachbarten Bundesstaat. Die Gäste sind online auf die besondere Kebab-Kreation aufmerksam geworden und nahmen extra eine 16-stündige Reise auf sich. Viele Besucher stellen sich der Herausforderung, "The Monster" zu bewältigen. Häufig gelingt das jedoch nicht. Viel wichtiger: ein Selfie mit der Monsterportion. Doch wie viele Kalorien hat so ein "Giant Kebab"? "Die Kalorien von unserem "The Monster" sind unmöglich zählbar." - Kebab Nation. Kunden fordern, dass "Kebab Nation" auch in anderen Ländern Läden eröffnet. Dann könnte das internationale Kräftemessen beginnen. Denn bis jetzt haben noch nicht viele "The Monster" geschafft.