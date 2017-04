Das sind die schlimmsten Ostergrüße

Ostergrüße per WhatsApp sind eine schwierige Sache. Sie treffen bei weitem nicht den Humor von jedem, aber verbreiten sich doch wie wild. Immerhin zeigt das ja auch, dass man an jemanden zu Ostern gedacht hat und das ist ja eine schöne Geste. Doch die Bilder und Videos, die zu Ostern verschickt werden, rufen nicht immer Freude beim Empfänger hervor. Da tummeln sich knuffige Häschen, Hühner und Eier. Dabei geht es an Ostern ja eigentlich um die Auferstehung Jesu Christi. Doch für viele ist es einfach nur noch ein Fest, das man mit der Familie verbringt und das einem vier freie Tage am Stück beschert, ohne einen Urlaubstag nehmen zu müssen. Und da bleibt dann auch Zeit, per WhatsApp Ostergrüße zu verschicken - und mögen die Bilder noch so unlustig sein. Wir haben die schlimmsten WHatsApp-Ostergrüße gesammelt.