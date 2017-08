Die witzigsten Tinder-Chats: "Hast du ein Problem mit kleinen Penissen?"

Wisch und weg, die Nächste bitte. Die App Tinder ist ohne Zweifel eine der beliebtesten Dating-Plattformen im Netz. Wer auf der Suche nach flirtwilligen Singles ist, bekommt in der App gleich Hunderte Nutzer auf dem Silbertablett serviert. Die Anmeldung erfolgt über das eigene Facebook-Profil. Einmal angemeldet, wird per GPS angezeigt, welche Männer oder Frauen sich in der direkten Umgebung befinden. Nach dem "Hot or Not"-Prinzip wählt man dann aus, wen man kennenlernen möchte - und wen lieber nicht. Bewerten zwei Nutzer sich gegenseitig positiv, gibt es einen "Match" - und das Online-Gespräch kann beginnen.

Die Dialoge sind mitunter ziemlich skurril, wie die Seite "tinderwahnsinn.de" zeigt. Gegründet wurde die Webseite von Marie Kober und ihrem Freund Tim Dünschede. Das Vorbild dafür ist die US-Seite "Tindernightmares". Marie war selbst eine Zeit lang Tinder-Nutzerin, erklärte sie in diversen Interviews. Doch der Großteil der Männer schrieb sie mit den immer gleichen Sprüchen an: "Hey, wie geht’s", "Was machst du am Wochenende" - Gähn. Nur selten war jemand dabei, der wirklich lustig war, sagte sie im Gespräch mit "Ze.tt".

Ihren Freunden ging es ähnlich. Deshalb beschlossen sie, die kuriosen Chats zu sammeln und diese auf einer Webseite zu veröffentlichen. Auf "tinderwahnsinn.de" können User ihre Chats einschicken, anschließend entscheidet das Team, welche Dialoge auf der Webseite und in den sozialen Netzwerken ( Facebook, Instagram und Co.) veröffentlicht werden. Mittlerweile gibt es ein Best-of der Chats auch als Buch.

Die Gesichter der Singles werden stets anonymisiert - es geht um den Lacher und nicht darum, jemanden an den Pranger zu stellen. "Tinder gehört einfach in unsere heutige Zeit. Wir wollen eine Mischung aus romantischen, kitschigen, dreisten, krassen Dialogen zeigen und die Perlen aus den vielen deutschsprachigen Tinder-Chats sammeln", sagte sie "Ze.tt".