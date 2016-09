Katja Krasavice spaltet die Youtube-Gemeinde: Einerseits hat die 19 Jahre alte Leipzigerin mehr als 700.000 Abonnenten, auch in anderen sozialen Netzwerken wie Facebook und Twitter folgen ihr Tausende. Auf der anderen Seite muss sie Kritik einstecken: Mit ihren obszönen Inhalten habe sie auf Youtube nichts zu suchen, meinen viele.



Nachdem der stern vor einigen Tagen über das Thema berichtet hat, hat nun auch "RTL Explosiv" am Donnerstag einen Beitrag gebracht. "Kinder, die nicht einordnen können, wie viel Show und Getue dabei ist, die könnten in ihrer persönlichen Entwicklung beeinträchtigt werden", sagt ein Jugendschützer in dem Film. Auch eine Mutter kommt zu Wort, die die Videos von Krasavice als "sexistisch" bezeichnet.

Youtube-Kanal von Krasavice wird nicht gesperrt

Bislang sieht es jedoch aus, als dürfe die Leipzigerin ihren Kanal weiterbetreiben. Youtube-Betreiber Google verwies gegenüber dem stern auf die gängigen Jugendschutzprogramme, mit denen unangemessene Inhalte beim Surfen ausgeblendet werden können. Katja Krasavice darf ihren minderjährigen Zuschauern vorerst also weiterhin zeigen, wie sie sich mit einer weißen Flüssigkeit bespritzen lässt, sich Dinge in den Mund steckt und in knapper Unterwäsche auf dem Bett räkelt.