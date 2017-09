iPhone X vorgestellt: Großer Bildschirm, großer Preis - große Zukunft?

Auf dieses Smartphone haben Fans lange gewartet: Apple hat am Dienstag in Cupertino das iPhone X vorgestellt. Das neue Top-Smartphone wird flankiert vom iPhone 8 und dem iPhone 8 Plus, den Quasi-Nachfolgern der bestehenden 7er-Modelle. Ein schneller Überblick über die Features der neuen Geräte.

Neues Design

Die offensichtlichste Änderung beim iPhone X ist das neue Design. Die Rahmen um das Display wurden gestrichen, die Frontseite wird nun beinahe komplett von einem 5,8-Zoll-Display bedeckt. Einzig die Selfie- Kamera samt Lautsprecher auf der Oberseite des Bildschirms haben eine Aussparung. Die Doppelkamera auf der Rückseite ist nun vertikal und nicht mehr horizontal angeordnet. Das iPhone X ist trotz des Riesen-Displays kaum größer als das iPhone 7.

Das iPhone 8 und 8 Plus übernehmen weitgehend das Design der Vorgänger. Die Rückseite besteht jetzt allerdings aus Glas. Außerdem gibt es nur noch drei Farben: Schwarz, Silber und eine Gold.

Kein Home-Button und TouchID

Durch das große Display wurde der Home-Button beim iPhone X gestrichen - und dadurch auch der Fingerabdruckscanner TouchID. Der wurde erstmals 2013 mit dem iPhone 5s eingeführt und war seitdem eines der beliebtesten Features. Entsperrt wird das Gerät mit einer neuen Frontkamera, die Gesichter erkennen kann.

Beim iPhone 8 und 8 Plus bleibt alles beim Alten, unter dem Bildschirm befinden sich Home-Button samt TouchID.

3D-Gesichtsscanner

Neben der Selfie-Kamera befindet sich der neuartige Gesichtsscanner (Face ID), der das Gerät angeblich in Bruchteilen einer Sekunde entsperren kann - laut Apple funktioniert das auch im Dunkeln. Der Sensor wird auch für den Bezahldienst Apple Pay oder als Alternative zu herkömmlichen Passwörtern (etwa im App Store) benutzt.

Das iPhone 8 und 8 Plus besitzen die neue Gesichtserkennung nicht. Hier kommt lediglich eine herkömmliche Selfie-Kamera zum Einsatz.

Kabelloses Laden

Viele Android-Smartphones unterstützen Wireless Charging, also kabelloses Laden, schon seit Jahren. Mit den 2017er-Modellen hält die Technik auch bei Apple Einzug. Statt das Lightning-Kabel einzustecken reicht es, das iPhone einfach auf eine entsprechende Matte zu legen.

Schnellerer Prozessor

In den neuen iPhones steckt der A11-Chip. Der soll laut Apple 70 Prozent schneller sein als der Vorgänger. Zudem bringt er verbesserte eine KI-Unterstützung mit.

Software

Als Betriebssystem is iOS 11 vorinstalliert, das am 19. September für alle Nutzer zum Download freigegeben wird. Zu den größten Neuerungen gehört das überarbeitete Kontrollcenter, Unterstützung für Augmented-Reality-Apps, eine App zum Verwalten von Dateien und Apple Pay in iMessages.

Preis und Release

Das iPhone 8 und 8 Plus kommen am 22. September auf den Markt. Die kleinste Speichervariante mit 32 Gigabyte kostet 769 Euro. Das iPhone X kommt am 3. November und beginnt bei 1149 Euro.