Mit Spannung erwarten nicht nur Apple-Fans das an diesem Mittwoch stattfindende Produkt-Event im kalifornischen Cupertino. Neben der Vorstellung des neuen iPhone 7 könnte Konzern-Chef Tim Cook am Abend möglicherweise auch die Apple Watch 2 präsentieren. Für die US-Firma hat der Verkauf seines Smartphones enorme Bedeutung: Das iPhone ist nach wie vor das wichtigste Produkt von Apple. Anders ausgedrückt: Schwächelt das iPhone, schwächelt ganz Apple.



So wie beispielsweise im vergangenen Quartal, als die Verkäufe im Jahresvergleich um 15 Prozent auf 40,4 Millionen Geräte einbrachen. Dadurch sackten auch Umsatz und Gewinn der gesamten Firma ab. Neben den wirtschaftlichen Turbulenzen in China ist der Grund für die Talfahrt, dass sich das Wachstum im Smartphone-Markt in Länder wie Indien verlagert hat, wo günstigere Geräte gefragt sind.

Apple-Chef Tim Cook will sich aber dem Preisdruck nicht beugen und setzt weiterhin darauf, dass mit der Zeit auch dort mehr Leute Geld für ein teureres Apple-Gerät ausgeben. Der Verzicht auf günstige Modelle lässt Apples Anteil am Smartphone-Markt nicht über 15 Prozent steigen - aber dafür sackt der Konzern mit dieser Strategie die höchsten Gewinne in dem Geschäft ein. Und da Apple weiterhin Quartal für Quartal Milliarden verdient und auf einem Geldberg von zuletzt 230 Milliarden Dollar sitzt, kann Cook sich in Geduld üben.

Apples iPhone kann Samsungs Patzer zugute kommen

In der Spitze machte das iPhone über zwei Drittel des Apple-Geschäfts aus. Auch nach dem Rückgang bringt es immer noch mehr als die Hälfte der Konzernerlöse ein. Jetzt steht die Weihnachtszeit an, in der Apple mit neuen Modellen traditionell sein bestes Geschäft macht.

Branchenexperten gehen allerdings davon aus, dass der Vorjahres-Rekord von knapp 74,8 Millionen verkauften iPhones und 18,4 Milliarden Dollar Quartalsgewinn sich nicht wiederholen lassen wird. Schon gar nicht mit einem Modell, das sich äußerlich nicht viel vom Vorgängergerät unterscheidet. Apple könnte allerdings auch zugute kommen, dass sich der Erzrivale Samsung gerade einen dicken Patzer leistete und sein Galaxy Note 7 wegen Akku-Problemen weltweit zurückrufen musste.

Zwei Apple-Modelle als Verkaufsschlager

Auch in der Schwäche-Phase kommen von Apple laut Marktforschern immer noch die beiden meistverkauften Smartphone-Modelle. Das iPhone 6S vom vergangenen Herbst sei im zweiten Quartal auf dem ersten Platz mit 14,2 Millionen abgesetzten Geräten gewesen, gefolgt von dem ein Jahr älteren iPhone 6 mit 8,5 Millionen, errechnete die Analysefirma Strategy Analytics. Samsung sei mit seinem Galaxy S7 Edge auf dem dritten Platz mit 8,3 Millionen Geräten. Die Hersteller selbst machen keine Angaben zum Verkauf einzelner Modelle.