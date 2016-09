Apple-Jünger fiebern diesem Tag entgegen: Am Mittwoch will das Unternehmen in San Francisco seine Neuheiten vorstellen, darunter auch das neue iPhone 7. Preislich wird das neue Gerät in etwas so viel kosten wie die bisherigen Geräte - der Preis schwankt dabei aber sehr stark zwischen den verschiedenen Ländern.



Für einen Vergleich haben wir die Preise des aktuellen iPhones 6s mit 4,7 Zoll und 16 GB Speicher herangezogen und sie rund um den Globus verglichen. Die Zahlen stammen aus der Studie "Mapping the World’s Prices", in der die Deutsche Bank die Preise für iPhones in 27 Ländern vergleicht.



Demnach müssen vor allem die Brasilianer tief in die Tasche greifen: Stolze 1.164 US-Dollar kostet das Gerät hier - ein Aufpreis von 65 Prozent im Gegensatz zum Kauf in den USA. Mit 935 US-Dollar liegen die iPhones in Indien auf dem zweiten Platz, gefolgt von Schweden mit 933. In Deutschland kostet das iPhone umgerechnet 853 US-Dollar – 146 mehr als in den USA und damit Platz 13 im Ranking.

