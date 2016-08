Mit dem Smartphone Galaxy Note 7 wollte Samsung eigentlich zum Angriff auf das bald erscheinende iPhone 7 von Konkurrent Apple blasen. Nachdem es zuletzt bereits zu Verzögerungen bei der Auslieferung des neuen Topmodells gekommen war, sind nun offenbar erneut Probleme aufgetreten. Samsung jedenfalls teilte am Donnerstag mit, dass es "in einigen Märkten" zu Lieferverzögerungen kommen könnte. Grund dafür seien "zusätzliche, strenge Qualitätskontrollen", hieß es in einer Mitteilung des weltgrößten Smartphone-Anbieters. Weitere Details nannte Samsung zunächst nicht.



Samsung Galaxy Note 7 in Flammen aufgegangen?

Zuvor hatte es Medienberichte über zwei Geräte des Modells gegeben, die beim Laden in Flammen aufgegangen seien. Eine Bestätigung seitens Samsungs gab es bisher aber nicht. Die Auslieferung eines neuen Modells für zusätzliche Kontrollen zu bremsen, ist jedoch ein ungewöhnlicher Schritt für einen großen Hersteller wie Samsung.

Das Galaxy Note 7 soll etwa 850 Euro kosten und in den Farben Blau, Silber und Schwarz erhältlich sein. Vorbesteller erhalten das Smartphone inklusive der kostenlosen Virtual-Reality-Brille Gear VR.