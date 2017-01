Apple stopft auf dem iPhone zahlreiche Sicherheitslücken

Das letzte große Update für das iPhone ( iOS 10.2) erschien Mitte Dezember. Am Montagabend hat Apple nun knapp einen Monat später das Wartungs-Update iOS 10.2.1 für iPhone, iPad und iPod Touch veröffentlicht. Wie die Versionsnummer nahelegt, handelt es sich nicht um ein großes Paket mit spektakulären Neuerungen. Trotzdem sollten es Nutzer zeitnah installieren: Apple hat unter der Haube gefeilt und zahlreiche Fehler ausgemerzt und mehr als ein Dutzend Sicherheitslücken gestopft.

Um das Update zu installieren, öffnen Sie auf Ihrem Gerät die Einstellungen, dort klicken Sie auf den Reiter "Allgemein", dann auf "Softwareupdate". Anschließend kann die Aktualisierung heruntergeladen und installiert werden.

Gerüchten zufolge wird Apple bereits in der kommenden Woche Entwicklern und Teilnehmern des kostenlosen Testprogramms die erste Vorabversion von iOS 10.3 bereitstellen, das wieder neue Funktionen liefern soll. Das soll Gerüchten zufolge einen "Theatre Mode" mitbringen, einen für Kinobesuche optimierten Modus, bei dem die Bildschirmhelligkeit reduziert und viele Benutzeroberflächen dunkel gefärbt werden.

Kleine Updates für Mac, Apple TV und watchOS

Auch Mac-Nutzer sollten das neue Update herunterladen. In macOS Sierra 10.12.3 werden nicht nur Sicherheitslücken gestopft, sondern auch Grafikprobleme beim Macbook Pro behoben, über die sich in den vergangenen Wochen zahlreiche Benutzer beschwerten. Zudem wird das Speichern von Projekten in Adobe Premiere Pro auf dem neuen Macbook Pro mit Touch Bar verbessert. Außerdem wurde ein Fehler mit verschlüsselten PDFs beseitigt. Das Update kann über den Mac App Store heruntergeladen werden.

Bei watchOS 3.1.3 für die Apple Watch und tvOS 10.1.1 für den Apple TV 4 handelt es sich ebenfalls nur um Wartungs-Updates, die kleine Fehler beseitigen sollen. Um welche es sich genau handelt, hat Apple bislang nicht bekanntgegeben. Um den Apple TV auf den neuesten Stand zu bringen, starten Sie die Aktualisierung in den Systemeinstellungen. Die Apple Watch wird über die "Watch"-App direkt auf dem gekoppelten iPhone aktualisiert.