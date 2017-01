Apple buhlt um Nachteulen

Mehr Rechenpower und eine höhere Bildschirmauflösung sind schön und gut. Fragt man aber die Kunden, ist die Qualität der Kamera mittlerweile das entscheidende Kriterium beim Smartphone-Kauf. Dementsprechend viel Wert legen die Hersteller in ihren Werbekampagnen auf die Knipsen. Einer der ersten Hersteller, der das erkannt hat, war Apple - die "Shot on iPhone"-Kampagne ist mittlerweile legendär, viele Innenstädte und Bahnhöfe sind mit den XXL-Bildern zuplakatiert.

Schummriges Licht bleibt Herausforderung

Da mittlerweile aber selbst die meisten Mittelklasse-Smartphones bei Tageslicht ansehnliche Bilder knipsen, müssen sich die Hersteller für ihre Premium-Geräte immer neue Tricks einfallen lassen. Schwer angesagt sind derzeit etwa Doppelkameras: Im iPhone 7 Plus kann man damit zoomen, ohne das die Bildqualität schlechter wird, außerdem gibt es einen speziellen Porträtmodus (hier der Test der beiden Funktionen). Das Huawei Mate 9 verbessert die Kontraste durch einen zusätzlichen Schwarz-Weiß-Sensor, das Honor 6X (Test demnächst auf stern.de) kann die Schärfe im Nachhinein verändern.

Bei schummrigem Licht oder gar Nachtaufnahmen trennt sich jedoch die Spreu vom Weizen, hier streichen häufig selbst Geräte aus der gehobenen Mittelklasse die Segel. Denn hier kommt es auf das Zusammenspiel verschiedener Faktoren an, etwa eines lichtstarken Objektivs mit optischem Bildstabilisator, einem schnellen Fokus oder der richtigen ISO-Automatik. In diesem Feld machen vor allem Apple und Samsung eine gute Figur, wie unsere Vergleichsfotostrecke zeigt.

"One Night Shot on iPhone": Die Fotos im Überblick Fullscreen

Apple wirbt mit Nachtaufnahmen

Nun geht die "Shot on iPhone"-Kampagne in eine neue Runde, diesmal legt Apple den Fokus auf Situationen mit schwierigen Lichtbedingungen. Das ist wenig überraschend, kurz nach Verkaufsstart wurde bereits der "Midnight"-Clip im Fernsehen für das iPhone 7 ausgestrahlt, der die verbesserte Kamera in den Mittelpunkt rückte.

Die aktuellen Motive wurden allesamt am 5. November 2016 zwischen Abenddämmerung und Tagesanbruch aufgenommen, erklärt der Konzern. Die Locations variierten dabei von arktischen Höhlen über Clubs in Johannesburg bis hin zu einem Vulkan in Indonesien.

Mit der neuen Werbekampagne will Apple noch einmal die Verkaufszahlen für seine aktuelle Smartphone-Generation (iPhone 7 und iPhone 7 Plus) ankurbeln. Denn die Konkurrenz steht in den Startlöchern: Ende Februar findet in Barcelona der alljährliche Mobile World Congress statt. Im Rahmen der Messe werden unter anderem Sony, LG und Huawei neue Top-Smartphones vorstellen. Samsung wird das Galaxy S8 voraussichtlich einen Monat später vorstellen, derzeit wird der 29. März heiß gehandelt.

Die Vorstellung des iPhone 8 wird für September 2017 erwartet.