Apples Sprachlautsprecher: Das kann die Siri aus der Dose

Als Amazon vor zwei Jahren seinen smarten Echo-Lautsprecher vorstellte, war das Geschrei groß: Wer würde sich schon freiwillig eine Wanze mit permanenter Internetanbindung in die eigenen vier Wände stellen? Wie es aussieht, wollen das jede Menge. Mit Echo landete Amazon einen sensationellen Überraschungshit. Der zugrunde liegende Software-Assistent Alexa war der Star der diesjährigen Hightech-Messe CES. Kein Gerät, ob Kühlschrank oder Auto, in dem Alexa nicht zugegen war. Obwohl Apple mit Siri Sprachassistenten überhaupt erst massentauglich machte, hatte das Unternehmen definitiv den Anschluss verloren. Und das sowohl bei Hard- als auch Software.



Das will der Konzern nun ändern. Zunächst zur Hardware: Ein entsprechender Siri-Lautsprecher namens "HomePod" - quasi ein iPod für die eigenen vier Wände - wurde im Rahmen der Entwicklerkonferenz WWDC vorgestellt. Es ist das erste komplett neue Produkt seit der Apple Watch im Jahr 2014.



Optisch erinnert der Lautsprecher an eine Mini-Version des Mac Pro, die mit einem Metallnetz überzogen ist. Auf der Oberseite gibt es eine Art Display, hier erkennt man etwa, wenn der Sprachassistent Siri anspringt. Der HomePod ist in den Farben weiß und schwarz erhältlich. Der Lautsprecher kommt allerdings erst Ende des Jahres auf den Markt, in Deutschland gar erst 2018.

Fullscreen

Konkurrenz für Sonos



"Wir wollen das Musikhören zuhause neu erfinden", verkündete Apples Marketing-Chef Phil Schiller vollmundig auf der Bühne. Mit seinem Siri-Lautsprecher zielt Apple nämlich nicht nur auf Amazons Echo oder Googles Home, sondern noch ein anderes Unternehmen: Sonos. Im HomePod stecken ein 20-Millimeter-Subwoofer und sieben Hochtöner, die vollen 360-Grad-Sound liefern. Zum Vergleich: Im Echo stecken gerade einmal ein Subwoofer und ein Hochtöner. Ebenso sieht es bei Sonos' Play:1 aus (229 Euro). Selbst das Premiummodell (Play:5, 500 Euro) hat insgesamt nur sechs (drei Hoch- und drei Tieftöner) eingebaute Lautsprecher.

Als Funkstandard greift Apple auf das neue Format AirPlay 2 zurück, das nun auch Multi-Room-Sound unterstützt. Besitzt man mehrere HomePods, kann man diese miteinander koppeln, sodass diese ohne Versatz in unterschiedlichen Räumen den gleichen Song spielen können. Ob HomePod auch Bluetooth unterstützt, ließ der Konzern offen. Der Siri-Lautsprecher kann direkt mit einem Apple TV gekoppelt werden.

WWDC: iPads und ein Siri-Lautsprecher: Apples neue Produkte in Bildern Fullscreen

Eine weitere Besonderheit: Die sechs eingebauten Mikrofone empfangen permanent Schallwellen und messen dadurch in Echtzeit den Raum, der HomePod passt daraufhin den Klang an. Das klingt trivialer als es ist: Bei Sonos muss man etwa vor der ersten Inbetriebnahme eine solche Messung mit einem iPhone durchführen, Yamaha-Systeme benötigen ein spezielles Mikrofon und eine aufwendige Prozedur. Sollte der HomePod in Echtzeit den Raum ohne Zutun des Nutzers ausmessen, wäre das bemerkenswert. Leider konnten wir die Technik vor Ort nicht prüfen, es waren weder Sprach- noch Soundtests möglich. Das Produkt scheint über die Prototyp-Phase noch nicht hinausgekommen zu sein.

Wohnzimmer statt Küche

Aufgrund des raumfüllenden Klangs und des Preises - HomePod kostet in den USA 349 Dollar - dürfte der Siri-Speaker als Premium-Wohnzimmergerät im Markt positioniert werden und eher selten in der Küchenzeile stehen. Hier sieht Apple gegen den preislich extrem attraktiven Echo Dot (49 Euro) ohnehin keinen Stich.

Ob der HomePod am Ende wirklich als "Sonos-Killer" taugt, wird sich zeigen. Dazu bedarf es mehr als exzellenter Technik. Denn Sonos verfügt nicht nur bereits über eine vollwertige Anbindung an Apple Music, sondern auch zu allen anderen relevanten Streamingdiensten - egal ob Spotify, Deezer und Tidal. Und Sonos wird im Laufe des Jahres Alexa-Support bekommen. Hier muss Apple - ähnlich wie beim Apple TV - möglichst viele Entwickler ins Boot holen.

Zentrale für das Smart Home



Der Siri-Lautsprecher kann aber mehr als nur Musik abspielen. Er ist auch eine Schaltzentrale für das immer wichtiger werdende Smart Home. Das setzt sich allmählich in Haushalten durch, ob in Form von Lampen mit App-Steuerung, Wlan-Kameras, Staubsaugerrobotern oder Funksteckdosen. Den Analysten von McKinsey zufolge wird der Smart-Home-Markt um 30 Prozent pro Jahr zulegen.

Überraschenderweise hat der HomePod - im Gegensatz zur zweiten Echo-Version - keinen richtigen Bildschirm. Dabei betonte Apples Marketingchef Phil Schiller erst vor wenigen Monaten: "Es gibt viele Momente, in denen ein Sprachassistent wirklich hilfreich sein kann, aber das bedeutet nicht, dass man keinen Bildschirm will". Und weiter: "Ich denke, Sprachassistenten sind sehr mächtig, sie werden schlauer, sie werden mehr können, aber die Bedeutung des Bildschirms wird für uns sehr wichtig bleiben."



Ob Displays bei Sprachlautsprechern überhaupt einen Mehrwert bieten, muss sich aber erst noch zeigen. Wichtig ist nur, dass der Lautsprecher ein optisches Feedback gibt, etwa das der Befehl verstanden wurde - dafür ist die Anzeige auf der Oberseite vorhanden.



Viel wichtiger dürfte für viele Nutzer die Privatsphäre sein. Ruft der Nutzer "Hey Siri", greift das Gerät zwar auf Apples Server zu, um Antworten auf die Nutzerfragen zu finden. Sämtliche Daten werden aber mit einer anonymen Siri-ID Ende-zu-Ende verschlüsselt, sie können also von keinem Außenstehenden mitgelesen werden. Das zumindest verspricht Apple.

Siri muss schlauer werden



Ob der Siri-Lautsprecher am Ende ein Hit wird, hängt vor allem von der Software ab. Denn derzeit ist Siri im Vergleich zu Alexa nicht konkurrenzfähig. Amazons Sprachassistent versteht komplexere Befehle und unterstützt viel mehr Apps. Siri unterstützt derzeit etwa Spotify nicht. Das mag aus Apples Sicht sinnvoll sein, sperrt aber Millionen potenzielle Nutzer aus. Auch andere Dienste werden derzeit nicht unterstützt. Bis zum Herbst, wenn auch iOS 11 zum Download freigegeben wird, wird Apple noch an vielen Stellschrauben drehen.

Apples großer Vorteil: Alexa gibt es derzeit nur auf Englisch und Deutsch. Siri unterstützt aktuell bereits 21 Sprachen, die zum Teil noch für einzelne Dialekte in verschiedenen Ländern lokalisiert sind - insgesamt gibt es Siri in 36 Sprachvariationen. Dadurch kann Apple vom Start weg in vielen Märkten durchstarten. Womöglich beherrscht Alexa bis 2018 aber weitere Sprachen, sodass dieser Vorteil verpufft, bevor HomePod überhaupt in den Regalen der Händler steht..

Noch ist das Rennen der virtuellen Assistenten nicht gelaufen. Wenn Apple vorne mitmischen will, muss der Konzern bei Siri weiter Gas geben und den HomePod schnellstmöglich in den Markt bringen. Denn Amazon schläft nicht - und auch Sonos wird Apple nicht kampflos das Feld überlassen.