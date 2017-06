Apple zeigt iOS 11 für iPhone und iPad - das ist neu

Apple hat im Rahmen der Entwicklerkonferenz WWDC das neue Betriebssystem iOS 11 für iPhone und iPad vorgestellt. Die neue Software befindet sich derzeit noch im Betastadium und wird im Herbst - vermutlich zeitgleich mit dem Verkaufsstart des iPhone 8 - für alle Nutzer zum Download bereitgestellt. Die wichtigsten Neuerungen im Überblick.

App Store

Neun Jahre nach dem ersten Enthüllen des App Stores wird der Store kräftig neu gestaltet. Apple will es so einfacher machen, neue Apps zu finden. Spiele bekommen etwa einen eigenen Reiter in der Menüleiste, direkt neben dem App-Reiter. Die Produktseiten der einzelnen Apps wurden ebenfalls überarbeitet. Ob das reicht, um das Chaos im App Store beherrschbar zu machen?

Control Center

Das Control Center hat erst mit iOS 10 einiges dazugelernt, wurde dann aber auf mehrere Fenster verteilt. In iOS 11 bleiben die Features, es werden nun aber noch mehr in der Übersicht auf der ersten Seite angezeigt.

Siri wird cleverer

Mit dem Sprachassistent Siri war Apple im Jahr 2011 ein Pionier. Mittlerweile ist der Konzern aber ins Hintertreffen geraten, Amazons Alexa oder Googles Assistant sind deutlich smarter. Im vergangenen Jahr öffnete Apple Siri für Entwickler, nun wurde der grundlegende Algorithmus überarbeitet. Siri soll nun Kontexte verstehen und noch tiefer ins System (etwa iMessage und iCloud) verankert sein. Außerdem hat sie nun eine neue Stimme.

Apple Music

Der Musikstreamingdienst Apple Music feiert demnächst seinen zweiten Geburtstag. Mittlerweile hat er 27 Millionen Nutzer. Im Vergleich zu Spotify (50 Millionen zahlende Nutzer) ist das immer noch überschaubar. Um mehr Kunden anzulocken, erlaubt Apple nun ,seine gehörten Songs und Playlists mit Freunden teilen.

Kamera

Mit neuen Kompressions-Standards verbrauchen Fotos und Videos nun nur noch halb so viel Speicher wie vorher.

Apple Pay

Beim Bezahldienst Apple Pay kann man nun auch Geld an Freunde schicken, einfach per iMessage-Plugin. In Deutschland gibt es den Bezahldienst leider immer noch nicht.

Fotos



In Live Fotos kann man nun aus dem das Bild umgebenden Videoclip das Hauptbild selbst aussuchen. Zudem kann man automatische Loops aus den kleinen Clips bauen. Weitere Features: Automatische Orientierung der Bilder, Langzeitbelichtung aus Clips.



Maps



Die Karten-App hat ebenfalls jede Menge neue Features. So bietet die App nun die Karten vom Innenraum ausgewählter Flughäfen. Beim Fahren bekommt man die Höchstgeschwindigkeit angezeigt. Durch "Do not disturb while driving" werden automatisch Notifications abgeschaltet, wenn man fährt. Will man sie sehen, kann man sie aber wieder einschalten.

Homekit



Mit der Heimsteuerungs-App kann man nun eine ganze Reihe neuer Geräte steuern. Besonders wichtig war Apple die für Lautsprecher. Mit Airplay kann man nun die Lautsprecher zu einem Netz zusammenschließen.