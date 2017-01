Apple verdient 240 Millionen Dollar mit Apps - an nur einem Tag

Fast auf den Tag genau zehn Jahre ist es her, als Apple das iPhone das erste Mal der Weltöffentlichkeit vorstellte (mehr dazu in den kommenden Tagen auf stern.de). Doch die App-Auswahl war in der ersten Smartphone-Generation noch bescheiden: Man konnte das Wetter checken, die Kamera starten und die Börsenkurse verfolgen. Erst mit der zweiten Generation (iPhone 3G) und der Einführung des App Stores machte Apple das iPhone zum Universaltalent. Am Anfang standen knapp 500 Mini-Programme zum Download bereit. Mittlerweile gibt es mehr als 2,2 Millionen Apps für iPhone, iPad oder Apple TV. Das sind noch einmal 20 Prozent mehr als im Vorjahr.

Am Neujahrstag konnte Apple nun einen neuen Rekord vermelden: Mit 240 Millionen US-Dollar ist der 1. Januar 2017 der bisher umsatzstärkste Tag in der Geschichte des App Stores.

20 Milliarden Dollar in einem Jahr

Für Apple sind die Programme längst ein wichtiger Umsatztreiber. Die Services-Sparte, zu denen die Einnahmen aus dem App Store zählen, legt in den Quartalsberichten zweistellig zu, während andere Bereiche stagnieren oder gar rückläufig sind. Apple behält 30 Prozent der Einnahmen, der Großteil wird an die Entwickler ausgeschüttet - im Jahr 2016 wurden knapp 20 Milliarden US-Dollar verteilt, ein Anstieg von 40 Prozent. Seit dem Start des App Stores 2008 haben Entwickler über 60 Milliarden US-Dollar verdient, ein Drittel davon im vergangenen Jahr.

Mit mehr als drei Milliarden US-Dollar Umsatz war allein der Monat Dezember extrem erfolgreich. Mitverantwortlich dafür dürfte Nintendos erste Smartphone-App gewesen sein, das Jump 'n' Run "Super Mario Run". Mit 40 Millionen Downloads in gerade einmal vier Tagen war es ein sensationeller Erfolg - allerdings kritisierten viele Fans den hohen Preis und die vergleichsweise kurze Spielzeit.

Pokémon Go ist erfolgreichste App des Jahres

Die am meisten heruntergeladene App des Jahres war Pokémon Go. Zu den Top-Apps zählen weiterhin Prisma, Reigns, Procreate, Lumino City, Sweat With Kayla und Djay Pro.

Die deutschen Nutzer scheinen mittlerweile eher Download-müde zu sein. Apple zufolge sind die weltweit umsatzstärksten Märkte des App Store die USA, China, Japan und Großbritannien.