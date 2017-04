Fünf Dinge, die das iPhone 7 besser kann als das Galaxy S8

Ein Wahnsinns-Bildschirm, eine tolle Kamera und ein leider gar nicht so smarter Assistent: Das ist das Fazit unseres Galaxy S8 Tests. Ende April steht das Spitzen-Smartphone im Handel, bislang gibt es bereits mehr als eine Million Vorbestellungen. Doch wie schlägt es sich gegen das iPhone 7 Plus? In einigen Punkten hat das Samsung-Handy definitiv die Nase vorn (Design inklusive Riesendisplay, Kopfhörerbuchse, erweiterbarer Speicher), doch in mancher Hinsicht sticht Cupertino die Konkurrenz aus Seoul aus. Fünf Dinge, die das iPhone 7 Plus besser kann.

1. Intuitiveres Betriebssystem

Dieser Punkt dürfte am umstrittensten sein. Aber zur Wahrheit gehört auch: Eingefleischte iPhone-Nutzer dürften immer zu einem Apple-Smartphone greifen, egal wie gut die Android-Konkurrenz ist. Der Grund dafür ist die Software. Denn Apples iOS-Betriebssystem bietet zwar nicht so viele Freiheiten und Einstellmöglichkeiten wie Android, ist aber vor allem für unerfahrene Anwender runder und intuitiver zu bedienen. Vor allem Apps werden häufig zuerst auf iOS optimiert, Tablet-Nutzer können ein Lied davon singen. Android hat zwar in den letzten Jahren aufgeholt, doch Apple ist immer noch eine Armlänge voraus.

2. Mehr Leistung

Bei modernen Smartphones spielt die Leistung für die meisten Nutzer kaum noch eine Rolle. Hauptsache, nichts ruckelt oder hängt. Doch aufwendige 3D-Anwendungen und Videoschnittprogramme treiben die Prozessoren bis an die Grenzen. Und hier macht das iPhone 7 Plus die bessere Figur: Obwohl sich die technische Ausstattung des Galaxy 8 auf dem Papier besser liest, punktet das iPhone 7 Plus im Real-World-Test. So braucht das Galaxy S8 fast doppelt so lange, um ein vierminütiges 4K-Video zu exportieren. Das zeigt, wie sehr sich Apples enge Verschränkung von Hard- und Software auszahlt.

3. Continuity

It just works - das ist Apples Maxime. Langjährige iPhone- und Mac-Nutzer wissen, dass das nicht immer der Fall ist. Wie bei jeder Software hakt es auch im Appleversum mitunter gehörig, iTunes etwa müsste dringend überarbeitet werden. Dennoch werden die unterschiedlichen Geräte immer weiter miteinander verschränkt, was den Nutzern viel Zeit spart. So kann man etwa mit der Apple Watch den Mac entsperren, Telefonate vom iPhone auf dem iPad annehmen oder auf dem Tablet eine Präsentation anfangen und auf dem Computer zuende schreiben. Apple nennt dieses Prinzip Continuity. Samsung dagegen setzt auf unterschiedliche Betriebssysteme (Tizen auf der Uhr, Android auf dem Smartphone, Windows auf einigen Tablets) - eine so enge Verschränkung erscheint deshalb beinahe unmöglich.

4. Regelmäßige Updates

Alljährlich veröffentlichen sowohl Apple als auch Google eine neue Version ihres Betriebssystems. Der große Unterschied: Während Apples aktuelle Version ( iOS 10) auf vier von fünf iOS-Geräten installiert ist (Stand Februar 2017), hat Android Nougat einen mickrigen Marktanteil von knapp fünf Prozent. Viele ältere Android-Geräte werden das Update vermutlich nie bekommen, während selbst das viereinhalb Jahre alte iPhone 5 noch das aktuelle Update bekommt (auch wenn es vermutlich das letzte Mal ist).

5. Dual-Kamera

Unser Test zeigte: Die Kamera im Galaxy S8 macht exzellente Bilder. Vor allem bei schummrigem Licht ist beeindruckend, wie viele Details auf den Fotos zu sehen sind. Doch coole neue Features bietet die Kamera des S8 nicht. Die Konkurrenz dagegen experimentiert längst mit neuen Technologien wie hochauflösenden Schwarz-Weiß-Sensoren und Lichtmalerei (Huawei) oder Weitwinkelaufnahmen (LG). Seit vergangenem Jahr setzt auch Apple beim Spitzenmodell auf eine Dual-Kamera. Die ermöglicht einerseits eine Vergrößerung, die einem zweifach optischen Zoom nahekommt. Zum anderen sind tolle Porträts mit Hintergrundunschärfe möglich. Um hier mithalten zu können, fehlt dem Samsung-Handy einfach die zweite Linse.