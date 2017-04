So krass hängt das iPhone 7 Plus das neue Galaxy S8 ab

Apple und Samsung sind ewige Dauerrivalen. Jahrelang steckte das neue iPhone beim Marktstart die Android-Konkurrenz in die Tasche, nur um wenige Monate später wieder Samsungs Galaxy-Serie den Thron zu überlassen. Das derzeit schnellste Smartphone der Welt kommt aus Cupertino, es ist das iPhone 7 Plus. In wenigen Wochen kommt das Galaxy S8 auf den Markt, das einen neuen, noch schnelleren Prozessor besitzt. Ein Youtuber hat nun beide Spitzen-Smartphones in mehreren Disziplinen gegeneinander antreten lassen - mit überraschendem Ergebnis.

Das iPhone 7 rendert deutlich schneller

Zunächst traten beide Telefone im Real-World-Test gegeneinander an. Dabei wurden 17 Apps hintereinander geöffnet, darunter soziale Netzwerke (Snapchat, Instagram), mehrere Games (Asphalt 8, Minecraft, Super Mario Run, GTA San Andreas, Zynga Poker) und Service-Apps (Soundcloud, Yelp, Amazon, Netflix, Uber, Photoshop). Zum Schluss musste ein vierminütiges 4K-Video exportiert werden. Hier ließ das iPhone 7 Plus die Muskeln spielen: Das Galaxy S8 brauchte fast doppelt so lange, um den Clip zu exportieren.

Auch in anderen Disziplinen hatte Apple meist die Nase vorn, so startete das iPhone schneller. Im Benchmark-Tool Geekbench 4 lagen im Multi-Core Score (mehrere Rechenkerne) beide Geräte auf Augenhöhe, im Single-Core (nur ein Rechenkern) erreichte das iPhone 7 Plus fast doppelt so viele Punkte wie das Galaxy S8.

Abstimmung von Hard- und Software

So krass das Ergebnis in diesem Test auch ist, im Alltag dürften nur die wenigsten Nutzer spürbare Unterschiede bemerken. Denn beide Telefone - sowohl das iPhone 7 Plus als auch das Galaxy S8 - zählen zu den schnellsten Modellen überhaupt. Die Unterschiede bewegen sich, abgesehen vom Rendern von Videos, meist nur im Bereich von einer Sekunde.

Dennoch: Der Test verdeutlicht, wie sehr sich Apples Optimierung und enge Verschränkung von Soft- und Hardware aufeinander auszahlt. Denn auf dem Papier hätte das Galaxy S8 das iPhone eigentlich abhängen müssen.