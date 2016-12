So sieht ein Handyreparaturshop in Russland aus. Und das kann passieren, wenn man sein Handy in so einem Laden reparieren lassen will. Was da gerade explodiert ist, das ist der Akku eines iPhone4. Ganz offensichtlich hat der Schrauber im Video da einen Kurzschluss an den Kontakten des Akkus hergestellt. Ausser einem Totalschaden am Handy ist ja nichts weiter passiert, aber die Aufnahmen zeigen, was für eine explosive Kraft in so einem Handyakku steckt.