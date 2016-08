Huawei ist mittlerweile die weltweite Nummer drei im Smartphone-Markt, nach Apple und Samsung. Vor allem durch die Fokussierung auf innovative Premium-Smartphones konnten die Chinesen am Großteil der Konkurrenz vorbeiziehen. Mit dem Mate 8 brachten sie ein Flaggschiff mit extrem langer Laufzeit auf den Markt, beim P9 kam man Apple mit der Einführung einer Doppelkamera zuvor - zugleich sicherte man sich den Traditions-Kamerahersteller Leica als Partner.

Im Rahmen der IFA in Berlin präsentierte Huawei nun eine neue Smartphone-Linie: Die Nova-Familie wird als gehobene Mittelklasse positioniert. Huawei legt hier laut eigener Aussage viel Wert aufs Design, das man so aber schon bei anderen Geräten gesehen hat. Das kleine Nova (5 Zoll) erinnert an das Nexus 6p, das die Chinesen im Auftrag von Google fertigten. Das kleine Modell gibt es auch in rosa, generell fokussierte man sich in der offiziellen Präsentation stark auf Frauen als Zielgruppe. Das große Nova Plus (5,5 Zoll) wiederum ähnelt mit seiner eckigen Rückkamera dem Mate 7. Allerdings kommt das Plus-Modell nicht nach Deutschland.

Mittelklasse mit schickem Desgin

Ein Blick auf die technischen Daten bestätigt, dass es sich um Mittelklasse-Geräte handelt: Der Snapdragon 625 ist nicht so flink wie der 820er, der in nahezu allen diesjährigen Flaggschiffen steckt. Für 99 Prozent der Aufgaben dürfte er aber völlig ausreichen. Zumal er deutlich akkuschonender ist als viele High-Speed-Chips.

Eine gute Figur macht das Nova beim Akku: Die Batterie hat eine Kapazität von 3020 mAh. Zum Vergleich: So viel hat das Galaxy S7, das aber etwas größer ist. Das iPhone 6s dagegen hat mit 1715 mAh nur etwas mehr als die Hälfte.

Beide Nova-Modelle unterscheiden sich nicht nur in puncto Displaygröße, sondern auch bei der Kamera. Das Nova hat eine 12-Megapixel-Knipse, das Nova Plus 16 Megapixel. Die innovative Dual-Kamera des Huawei P9 fehlt leider.

Der interne Seicher ist via microSD um bis zu 128 Gigabyte erweiterbar. Beide Smartphones haben eine USB-C-Ladebuchse die QuickCharge unterstützt. Das Display bietet außerdem einen Nachtmodus, bei dem der Blauanteil reduziert wird. Das soll Einschlafproblemen vorbeugen.

Fazit

Optisch gefallen beide Geräte und sie liegen gut in der Hand. Wie lange der Akku am Ende wirklich durchhält, muss ein Test zeigen. Huawei verspricht 48 Stunden bei normaler Nutzung - oder fünf Stunden Pokémon Go. Das kleine Nova ist insgesamt das spannendere Gerät, da die meisten Android-Smartphones Displays jenseits der fünf Zoll anbieten.

Das Nova Plus dagegen muss sich mit seinem 5,5-Zoll-Screen harter Konkurrenz stellen. Der chinesische Hersteller Nubia zeigte etwa einen Tag zuvor auf der IFA das Z11, ein mit Hightech vollgestopftes Smartphone für knapp 500 Euro. Vielleicht war das auch ein Grund dafür, dass das Nova Plus gar nicht nach Deutschland kommt.

Technisch ist die Ausstattung des Nova in Ordnung, es fehlt aber ein echtes Highlight - einen Fingerabdruckscanner und schickes Design bieten auch andere Mittelklassegeräte. Und mit Android 6 liefert man auch nicht das aktuellste Betriebssystem. Ein Update wird aber mit hoher Wahrscheinlichkeit nachgereicht.

Das Huawei Nova kostet 399 Euro und wird ab Oktober verkauft.