iOS 11: Wer vom Update besser die Finger lassen sollte

Am Dienstagabend war es soweit: Wie in der vergangenen Woche angekündigt, hat Apple seine neue System-Software iOS 11 an die Kunden ausgespielt. Besitzer jüngerer iPhone- und iPad-Modelle - hier eine Auflistung - dürfen sich dabei auf jede Menge neuer Features einstellen, die Sie im Detail in diesem Artikel noch einmal nachlesen können.

Steht schon länger fest, dass ältere Geräte mit A6-Prozessor vom kostenlosen Update ausgeschlossen sind, sollten sich jedoch auch Nutzer einiger iOS-11-kompatibler Modelle zumindest gut überlegen, ob sie die neue Software tatsächlich installieren möchten. So könnte die Aktualisierung Geräte wie das iPhone 5S oder ältere iPads spürbar langsamer machen oder gar völlig überfordern.

So berichtet ein Redakteur des Technikportals "iMore" beispielsweise, dass sein auf eine Beta-Version von iOS 11 aktualisiertes iPad Mini 2 selbst bei ganz gewöhnlichen Anwendungen an seine Grenzen stößt, während er beim iPhone 6 Plus keinerlei Probleme in Sachen Geschwindigkeit oder Performance feststellen konnte.

Auch User, die viele 32-Bit-Apps nutzen, sollten sich das Update sparen. So warnt Apple schon länger davor, dass derartige Applikationen unter iOS 11 nicht mehr laufen werden, sofern die Anbieter nicht auf den nun erforderlichen 64-Bit-Standard aufgerüstet haben.

Auch im Netz berichten Nutzer, die die seit Ende Juni verfügbare Beta-Version installiert haben, von zum Teil gravierenden Problemen nach dem Update.

Had #iOS11GM for a day and battery gone from 100 to 0 in less than three hours. Normally lasts me all day. Serious battery issues. #iphone — Brett Harrison-Doyle (@BrettHDoyle) 18. September 2017

The @Apple #iOS11GM is buggy as hell on my iPhone 7 Plus, which is a scary sign — JJ Woods (@j2tiger) 18. September 2017

So I’m running #iOS11GM this is not looking good folks pic.twitter.com/2d2dWQyiEn — Luca Silverentand (@LucaSilverTweet) 17. September 2017

Just installed #ios11gm and cannot download apps. Having that issue? — Steve (@refreshmyjawn) 16. September 2017

Probleme mit iPhone 7 Plus & #iOS11GM: 1) Browsen mit Safari (View Controller) unerträglich langsam. 2) iMessage hängt bei „Waiting for /1 — derlinzer (@derlinzer) 15. September 2017

So beklagte ein User, dass der Akku seines Geräts binnen drei Stunden aufgebraucht war. Normalerweise hätte dieser den ganzen Tag über gehalten, schreibt er.Ein anderer berichtet von Bugs nach der Installation.Ein offenbar aus den Niederlanden stammender Twitterer postete einen Screenshot seines Handys, auf dem zwei normalerweise getrennte Bildschirmansichten übereinanderliegend angezeigt werden.Wieder ein anderer Nutzer, konnte eigenen Angaben zufolge plötzlich keine Apps mehr downloaden.Und auch dieser Österreicher war mit der Software gar nicht zufrieden.