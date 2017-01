Genau zehn Jahre ist es her, dass der damalige und inzwischen verstorbene Apple-Chef Steve Jobs das erste iPhone präsentierte. Im Jahr 2007 löste der große und per Finger zu bedienende Touchscreen ganz ohne Tastatur Boom des Smartphones aus und krempelte so nicht nur die Mobilfunk-Branche mächtig um.

Im letzten September stellte Apple die jüngste Generation seines Flaggschiffs der Öffentlichkeit vor: das iPhone 7. Zwar hat sich beim iPhone 7 beim Design im Vergleich zum Vorgänger nicht viel getan. Dafür sollen ein wasserdichtes Gehäuse, eine deutlich verbesserte Performance sowie eine stark überarbeitete Kamera die Kunden vom Kauf überzeugen.

Fest steht: Seit dem ersten iPhone hat sich Apple weit entwickelt, wie unsere Fotostrecke zeigt.