Branchenprimus Apple hat am Mittwoch sein neues Smartphone vorgestellt. Firmenchef Tim Cook und präsentierte das iPhone 7 am Abend in San Francisco - Marketing-Vizepräsident Phil Schiller erläuterte eine Reihe von Detailverbesserungen. Das Gerät ist nun wasser- und staubdicht. Es verfügt über eine optisch stabilisierte, hoch auflösende Kamera mit Weitwinkel- und Telefunktion, in der Plus-Version über zwei Kameras. Kopfhörer können beim iPhone 7 über dieselbe Buchse angeschlossen werden wie das Ladekabel. Die bisherige Kopfhörerbuchse entfällt. Zudem bietet Apple neue drahtlose Kopfhörer mit der Bezeichnung 'Air Pods' an. Die Verbesserungen waren weitgehend so erwartet worden. Das neue iPhone spiegelt damit eine allgemeine Entwicklung der Smartphones wider, bei denen es mittlerweile eher graduelle Verbesserungen als große technologische Sprünge gibt. Mehr Potenzial trauen Analysten dem neuen Modell der Apple Watch zu. Die Apple Watch Series 2 hat ein helleres Display, einen GPS-Sensor und ein wasserdichtes Keramik-Gehäuse. Die große Aufregung bei der Vorstellung der neuen Apple-Produkte spiegelte sich an der Börse nicht wieder. Apple-Aktien legten nur rund 0,6 Prozent zu. Anders bei Nintendo: Weil es für Super-Mario-Fans nun das Spiel auch auf dem iPhone gibt und die Apple Watch über ein Pokemon Go Feature verfügt, stiegen die Anteilsscheine des Unternehmens zeitweilig um 20 Prozent.