08. Januar: Wireless Charging

Das amerikanische Wirtschaftsmagazin Fast Company plaudert neue Details zur nächsten iPhone-Generation aus. Demnach wird das iPhone 7 noch dünner als das 6s, außerdem bekommt es ein wasserdichtes Gehäuse. Der Bericht bestätigt ebenfalls den Wegfall des 3,5-Millimeter-Klinkenanschlusses. Kopfhörer müssen in Zukunft also via Bluetooth verbunden oder per Lightning-Kabel angeschlossen werden. Passend dazu: Erstmals soll man das iPhone auch drahtlos laden können, wie etwa die Apple Watch. So könnte man auch beim Aufladen Musik via Lightning hören.