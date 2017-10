iPhone 7 bei Ebay und Amazon so günstig wie nie

Wer sein iPhone über Apple bestellt, der weiß, dass das kalifornische Unternehmen nur geringfügige Preisänderungen vornimmt, wenn eine neue Generation des Smartphones auf den Markt kommt. So müssen Kunden, die im Zuge der Veröffentlichung des neuen iPhone 8 auf das Vorgängermodell iPhone 7 zurückgreifen wollen, damit rechnen, dass dessen Preis bei Apple nur ein wenig angepasst wurde. Zur Verdeutlichung: Das iPhone 7 kostet immer noch stolze 629 Euro, wenn man das Smartphone direkt über Apple kaufen möchte.

Billiger weg kommt man hingegen bei Bestellungen im Netz. Auf den Plattformen Amazon und Ebay wird das alte Modell momentan für knapp 570 Euro angeboten. Das macht immerhin eine Differenz von knapp 60 Euro. Auch das iPhone 7 Plus kann man momentan schon ab 684 Euro (Preis bei Apple: 769 Euro) in den Warenkorb legen.

Macht die neue Generation das iPhone 7 irrelevant ?

Vertrieben und verkauft werden die Smartphones auf Amazon und Ebay nicht von Apple, sondern von anderen Online-Händlern. Durch die neue Generation hat Apple weitere drei Exemplare auf den Markt gebracht: Das iPhone 8, das iPhone 8 Plus, sowie das iPhone X (ab Anfang November erhältlich). Den dazugehörigen Testbericht können sie hier nachlesen. Durch die drei neuen Modelle verliert womöglich das iPhone 7 für Neukäufer an Interesse, da das iPhone 8 sowie die größere Variante 8 Plus zwar nicht revolutionär sind, aber für eingefleischte Apple-Fans ein Muss sind.



Das iPhone X hingegen bietet diese Revolution und lässt die Vorgänger wie die letzten Smartphones ihrer Art aussehen. Die neue Generation bietet also tatsächlich Revolutionäres sowie Altbewährtes vom iPhone 7 in neuerer Aufmachung. Kaum ein Argument also noch fürs iPhone 7. Oder? Die Händler auf Amazon und Ebay werden dies vermutlich in den Zahlen vermerkt haben und dürften mit den Niedrigpreisen die Kunden zum iPhone 7 zurückholen wollen.