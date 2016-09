Im September kommt traditionell das neue iPhone. Dieses Jahr wird das iPhone 7 erwartet. Und wie es der Zufall so will, hat Apple genau für den 7. September 2016 ein Event angekündigt. Wir sind live vor Ort und halten Sie in diesem Live-Blog stets auf dem neuesten Stand.

Was genau Apple bei dem Event unter dem Motto "See you on the 7th" (Wir sehen uns am siebten) zeigen wird, ist eigentlich noch geheim. Natürlich deuten alle Zeichen klar auf das iPhone 7 hin. Das soll neben gleich zwei neuen Farben und den üblichen Performance-Verbesserungen auch eine überarbeitete Kamera mitbringen. Beim Design ändert sich nur die Lage der Antennenstreifen, zudem fällt die Kopfhörerbuchse weg. Die aktuellen Gerüchte zu Apples nächstem Smartphone finden Sie in diesem Artikel.



Was kommt außer dem iPhone 7?

Auch die Apple Watch 2 darf eigentlich als gesetzt gelten. Schließlich hat sich Apple seit der Vorstellung seiner ersten Smartwatch mit dem Nachfolger ganze zwei Jahre Zeit gelassen. Ob es auch eine Neuauflage des Macbook Pro geben wird, ist allerdings umstritten. Zur Zeit tendieren die Gerüchte zu einem weiteren Event im Oktober.