Apple wird das iPhone 7 am 7. September vorstellen. Der Konzern hat am Montag für diesen Tag zu einer Neuheiten-Vorstellung in San Francisco eingeladen. Der Termin kommt nicht überraschend, traditionell wird Anfang September die nächste iPhone-Generation vorgestellt. Für Apple beginnt damit die wichtigste Zeit des Jahres, denn das iPhone ist das Produkt, das mehr als die Hälfte des Geschäfts erwirtschaftet.

iPhone 7 Plus mit Dual-Kamera

Die Einladung ist wie immer nicht sehr vielsagend. Darauf heißt es "See you on the 7th", eine Anspielung an das Datum - und vermutlich den Modellnamen iPhone 7. Im Hintergrund ist die Apple-Silhouette aus verschwommenen, bunten Kreisen zu sehen, wie man sie von Kameras kennt, wenn der Hintergrund unschärfer ist als das Motiv im Vordergrund. Der Effekt heißt in der Fotografie Bokeh.

Das Design ist vermutlich eine Anspielung an die neue, aufgemotzte Kamera. Gerüchten zufolge hat Apple die Kamera beider Modelle deutlich aufgewertet. Das große Modell - iPhone 7 Plus - bekommt mit hoher Wahrscheinlichkeit sogar eine Doppelkamera. Was diese genau können wird, ist noch nicht bekannt.

Decoding Apple’s blurry iPhone 7 invite https://t.co/bvXRjoocGp pic.twitter.com/vnb690UJDy — Cult of Mac (@cultofmac) 29. August 2016



Einige Fans wollen die Lösung aber in der Einladung entdeckt haben: Die einzigen beiden Kreise, die direkt nebeneinander sind, sind die beiden weißen Kreise in der Mitte. Sie sollen für die Doppelkamera stehen, die beiden Linsen sollen im gleichen Abstand angeordnet sein. Ein Kreis ist weiß, der andere bunt - ein Indiz für eine Monochrom-Kamera? Huawei verbaut bei seinem P9-Smartphone eine ähnliche Technik. Dadurch werden schärfere Bilder bei schwierigen Lichtbedingungen ermöglicht.

Ohne Kopfhörerbuchse

Auch zur sonstigen Ausstattung ist bereits einiges bekannt: Der neue A10-Prozessor wird noch mehr Rechenpower liefern, die Kopfhörerbuchse soll verschwinden und das iPhone dadurch wasserdicht werden. Alle Gerüchte zum iPhone 7 finden Sie in unserer Übersicht.