Apple verrät Geheimnis des iPhone 8

Für Apple wird es allmählich ernst: Bleibt der Konzern seinem alljährlichen Rhythmus treu, wird in anderthalb Monaten das neue iPhone vorgestellt. Und in diesem Jahr muss alles sitzen, immerhin handelt es sich um das zehnjährige Jubiläums-iPhone. Wie das aussieht und was es können wird, dazu schweigt Apple wie immer beharrlich. Doch die Gerüchteküche brodelt seit Monaten. Nun wurden einige Gerüchte zum iPhone 8 indirekt ausgerechnet von Apple selbst bestätigt.

iPhone 8 mit wenig Rand

Der Software-Entwickler Steven Troughton-Smith entdeckte in der Firmware des HomePod - Apples Siri-Lautsprecher, der Ende des Jahres in den USA erscheint - mehrere Hinweise auf die nächste iPhone-Generation. So finden sich darin drei Platzhalter-Vektorgrafiken namens D20, D21 und D22. D20 und D21 sollen das iPhone 7s und iPhone 7s Plus sein. Hinter dem Kürzel D22 soll sich das Jubiläums-Smartphone verbergen, das in der Gerüchteküche als iPhone 8, iPhone Pro oder iPhone X kursiert.

Die Grafik bestätigt Berichte, wonach das nächste iPhone ein beinahe die gesamte Frontseite bedeckendes Display haben soll. Nur rund um die Frontkamera soll es eine Aussparung geben.

iPhone 8 mit Gesichts-Scanner

Ein weiterer Hinweis: In der HomePod-Firmware gibt es beim D22 einen Codeschnipsel namens "BKFaceDetect". Seit Monaten gibt es Gerüchte, dass man das kommende iPhone nicht nur mit dem Fingerabdruck, sondern auch mit dem Gesicht entsperren kann. Dank Infrarotscanner wird das auch bei Dunkelheit funktionieren.



Eine ähnliche Technik bieten bereits andere Hersteller, bislang war aber keine Lösung wirklich sicher. Der Chaos Computer Club (CCC) konnte den iris-Scanner des Galaxy S8 etwa mit einem Foto, das auf eine Kontaktlinse geklebt wurde, austricksen. Dementsprechend gespannt darf man sein, ob Apple die Technik nicht nur komfortabel, sondern auch sicher gestalten kann.

