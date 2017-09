Kann das iPhone 8 bereits ab Mitte September vorbestellt werden?

Name, Preis, Design - alles noch pure Spekulation. Bislang ist nur eins klar: Am 12. September präsentiert Apple zehn Jahre nach dem Ur- iPhone, das eine unglaubliche Erfolgsgeschichte einläutete, ein iPhone 8. Ob es auch so heißt oder stattdessen iPhone Edition, iPhone X oder ganz anders, ist noch nicht bekannt. Außerdem wartet die Fachwelt gespannt darauf, was Apple-Chef Tim Cook an dem Abend noch so im Köcher hat.

Lesen Sie Aktuelles zum iPhone 8 im Ticker.

+++ iPhone 8 (oder X oder Edition) teurer als Vorgänger - wegen des Bildschirms +++

7. September: Das Jubiläums-iPhone könnte das teuerste Apple-Telefon aller Zeiten werden. Der Grund: Erstmals setzt Apple auf OLED-Bildschirme, bislang kamen LCD-Displays zum Einsatz. Die OLEDs sollen ausschließlich von Samsung stammen - und Apple pro Stück zwei- bis dreimal so viel kosten wie die LCDs. Dafür ist die Technik aber auch deutlich besser, OLEDs ermöglichen etwa deutlich sattere Farben und Kontraste.

+++ iPhone 8 angeblich ab Mitte September vorbestellbar +++

6. September: Evan Blass, in der Regel gut informierter Tech-Leaker, will gehört haben, dass Apple bereits drei Tage nach dem Keynote-Event in Cupertino Vorbestellungen für das neue Gerät entgegennimmt, ab dem 15 September. Die Auslieferung soll dem Insider nach am 22. September starten. Statt iPhone 8 legt sich Blass eher auf den Namen iPhone X fest.



FWIW, I've also heard "iPhone X" (though not 8 / 8 Plus for the JV squad) as well as 9/15 pre-orders and 9/22 release / ship date. — Evan Blass (@evleaks) 2. September 2017

