So soll das neue iPhone aussehen

Name, Preis, Design - alles noch pure Spekulation. Bislang ist nur eins klar: Am 12. September präsentiert Apple zehn Jahre nach dem Ur-iPhone, das eine unglaubliche Erfolgsgeschichte einläutete, das iPhone 8. Ob es auch so heißt oder stattdessen iPhone Edition, iPhone X oder ganz anders, ist noch nicht bekannt - aktuelle Gerüchte tendieren zum iPhone X. Außerdem wartet die Fachwelt gespannt darauf, was Apple-Chef Tim Cook an dem Abend noch so im Köcher hat.

Lesen Sie Aktuelles zum iPhone 8 im Ticker.

+++ Größte Design-Neuerung seit Jahren +++

12. September: Das Apple-Handy bekommt mit der neuen Generation die größte Design-Änderung seit drei Jahren: Ein Display, das fast die gesamte Frontseite ausfüllt - bis auf eine Aussparung für Lautsprecher und Kameras am oberen Ende. Das zieht weitere Veränderungen nach sich: Erstmals gibt es keinen festen Home-Button mehr, er wird virtuell in den Bildschirm integriert. Der Fingerabdruck-Sensor wird durch die neue Gesichtserkennungs-Software überflüssig.



+++ Viel zu tun beim Apple TV +++

12. September: Bei der heutigen Präsentation im neu eröffneten "Steve Jobs Theater" soll neben dem iPhone 8 (oder iPhone X) einer neuer Star entstehen: Der Nachfolger vom Apple TV. Veraltete Technik und fehlende Innovationen ließen die letzte Generation, die vor zwei Jahren vorgestellt wurde, schnell einknicken. Der große Erfolg blieb aus. Damit sein Nachfolger besser in den Markt startet, müssen die alten Probleme gelöst werden. Der stern hat sich die Baustelle Apple TV genauer angesehen.

+++ Mehr Funktionen für "Face ID" +++



12. September: Der Fingerabdruck-Scanner wird im neuem iPhone vollständig durch die Gesichtserkennungs-Software "Face ID" ersetzt. Das neue Tool kann aber noch mehr als entsperren: App-Käufe und Zahlungen mit dem Bezahlsystem Apple Pay sollen durch Face ID bestätigt werden. Auch praktisch: Solange jemand auf den Bildschirm blickt, soll das neue iPhone dank Gesichtserkennung nicht in den Ruhezustand gehen.

+++ Video zeigt: So funktioniert Face ID +++

11. September: Dass am Wochenende die finale Version von iOS 11 - der sogenannte Golden Master - durchsickerte, hat viele Spekulationen über die Features des neuen iPhone 8 entfacht. Ein User hat bei Youtube ein Video veröffentlicht, dass den Einrichtungsprozess der neuen 3D-Gesichtserkennung Facetime zeigen soll. Demnach wird es in den englischsprachigen Benutzereinstellungen einen Punkt "Face ID & Passcode" geben. Damit das Telefon ein neues Gesicht kennenlernt, muss der Nutzer auf den Punkt "Enroll Face" klicken. Danach wird man durch einen Einrichtungsprozess geführt, bei dem das eigene Gesicht von der Kamera erfasst wird. Das Icon für die Funktion scheint ein stilisiertes Strichgesicht zu sein, das immer wieder auftaucht.

+++ iOS 11: Geleakter Code verrät Ausstattungsdetails des iPhone 8 (oder iPhone X) +++

11. September: Im geleakten iOS-11-Code finden Entwickler zahlreiche Hinweise auf Ausstattungsmerkmale des neuen iPhone 8 - oder iPhone X, wie auch immer es final heißen wird. Wie "9to5Mac" berichtet, fanden die Coder in den Zeilen unter anderem Hinweise darauf, dass das neue iPhone kabelloses Laden unterstützen wird. Mit Blick auf die Kamera sickerte durch, dass das neue iPhone 4k-Videos mit 60 Frames pro Sekunde (fps) bieten wird, in 1080p sogar vier mal so viele, also 240 fps.



Darüber hinaus fanden sich Hinweise darauf, dass ein A11-Chip mit sechs Kernen verbaut wird. Der populäre Entwickler Steve Troughton-Smith schrieb dazu auf Twitter, dass es sich um zwei leistungsstarke Monsoon Cores und zwei schwächere Mistral Cores handeln soll:

Just to clarify on the A11: it's two high-power Monsoon cores and four low-power Mistral cores, all independently addressable. No Fusion — Steve T-S (@stroughtonsmith) 10. September 2017

+++ Face ID bestätigt +++

10. September: Am Wochenende ist die final Version des mobilen Betriebssystems iOS 11 durchgesickert. Für Apple ist das ein Super-GAU, denn zahlreiche Funktionen sind damit vor der offiziellen Vorstellung am Dienstag bekanntgeworden. So wird etwa der Porträtmodus um neue Belichtungsmodi erweitert, es gibt weitere Hintergrundbilder, neue Videoauflösungen - und eine Bestätigung der Gesichtserkennung. Apple nennt die Technik FaceID, damit ist sie quasi die Nachfolge zu TouchID (Fingerabdruckscanner). Entsprechende Bilder zeigen bereits das Interface. Was man damit alles anstellen kann, wird der Konzern am Dienstag zeigen - zumindest in dieser Hinsicht dürfte noch nicht alles bekannt sein.

+++ Produktion einen Monat hinter Zeitplan +++

9. September: Kommt das iPhone 8 noch im September oder erst im Oktober auf den Markt? Aktuellen Berichten zufolge hinkt Apple bei der Produktion des Spitzenmodells deutlich hinterher - das könnte sich in Lieferengpässen zum Start bemerkbar machen. Einige Analysten haben bereits ihre Verkaufsprognosen nach unten korrigiert.

+++ Neues Bild zeigt iPhone 8 (oder X oder Edition) neben iPhone 7 Plus +++

8. September: In der Vergangenheit konnte Benjamin Geskin schon mehrfach geleakte Informationen liefern, die sich später als richtig erwiesen. Jetzt teilte er auf Twitter ein Bild, dass ein iPhone 8 neben dem iPhone 7 Plus zeigen soll. Auf beiden ist dieselbe App geöffnet.

Da Geskin außer dem Satzfetzen "iPhone 7 Plus vs iPhone X" keinen Kontext liefert, ist unbekannt, ob es sich bei dem iPhone auf dem Foto um einen Dummy, ein Computer-Rendering oder gar um ein echtes Modell handelt. Letzteres ist allerdings unwahrscheinlich.

Informationswert hat das Bild trotzdem: Es zeigt sehr deutlich, wie viel kleiner das Gehäuse des neuen Spitzenmodells im Vergleich zum Vorgänger ist - trotz des größeren Bildschirms.

+++ iPhone 8 (oder X oder Edition) teurer als Vorgänger - wegen des Bildschirms +++

7. September: Das Jubiläums-iPhone könnte das teuerste Apple-Telefon aller Zeiten werden. Der Grund: Erstmals setzt Apple auf OLED-Bildschirme, bislang kamen LCD-Displays zum Einsatz. Die OLEDs sollen ausschließlich von Samsung stammen - und Apple pro Stück zwei- bis dreimal so viel kosten wie die LCDs. Dafür ist die Technik aber auch deutlich besser, OLEDs ermöglichen etwa deutlich sattere Farben und Kontraste.

+++ iPhone 8 angeblich ab Mitte September vorbestellbar +++

6. September: Evan Blass, in der Regel gut informierter Tech-Leaker, will gehört haben, dass Apple bereits drei Tage nach dem Keynote-Event in Cupertino Vorbestellungen für das neue Gerät entgegennimmt, ab dem 15 September. Die Auslieferung soll dem Insider nach am 22. September starten. Statt iPhone 8 legt sich Blass eher auf den Namen iPhone X fest.



FWIW, I've also heard "iPhone X" (though not 8 / 8 Plus for the JV squad) as well as 9/15 pre-orders and 9/22 release / ship date. — Evan Blass (@evleaks) 2. September 2017

Mehr Spekulationen und Leaks zum iPhone 8 finden Sie in den iPhone-Gerüchten: