Das iPhone gibt es heute für nur 333 Euro - aber ist es ein Schnäppchen?

Für lange Zeit war kein anderes Smartphone so sehr Statussymbol wie das iPhone. Seit letztem Jahr landet Apples Smartphone aber immer häufiger auf dem Grabbeltisch. Zuletzt hatten etwa Rewe und Aldi iPhones im Angebot. Seit heute hauen die Elektromärkte Mediamarkt und Saturn das iPhone SE online und im Laden für nur 333 Euro raus. Aber ist das wirklich ein tolles Angebot?



Auf den ersten Blick sieht der Preis natürlich verlockend aus. Apple bietet das iPhone SE aktuell in der günstigsten Variante für 479 Euro an - also satte 166 Euro teurer. Wenn man sich die Sache genauer anschaut, schrumpft die Einsparung aber schnell dahin. Während das bei Apple angebotene Modell mindestens 32 Gigabyte (GB) Speicher mitbringt, gibt es bei Mediamarkt und Saturn nur das Modell mit 16 GB.

Kleines Display, zu kleiner Speicher

Das hatte Apple vor wenigen Wochen aus dem Programm geworfen. Mit gutem Grund: Während 16 GB in der Vergangenheit durchaus üppig waren, sind sie durch immer größer werdende Apps und wachsenden Speicherbedarf für Fotos und Videos längst nicht mehr zeitgemäß.

Technisch gibt es am iPhone SE sonst wenig zu meckern: Es vereint die tolle Technik des iPhone 6s, inklusive des schnellen A9-Prozessors und der immer noch guten Kamera, mit dem schlanken Gehäuse des iPhone 5. Dazu gibt es eine starke Akkulaufzeit. Einziges Manko dürfte für viele potentielle Käufer der mit 4 Zoll relativ kleine Bildschirm sein. Andere werden es genau dafür lieben.

Im Verhältnis zum sonstigen Internetpreis ist das iPhone SE bei Saturn und Mediamarkt zwar günstig, aber kein Rekord-Schnäppchen. Laut der Preissuchmaschine Idealo lag der bisher niedrigste Preis für das im letzten Jahr vorgestellte Mini-iPhone bei 309 Euro. Im Schnitt kostete es in den letzten Wochen knapp 350 Euro, die Ersparnis gegenüber den Onlineangeboten ist also gering. Dafür kann man es sofort im Laden mitnehmen. Ein weiterer Vorteil der Aktion bei Saturn und Mediamarkt: Beide bieten das Gerät mit Null-Prozent-Finanzierung an.