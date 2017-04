199 Euro - so billig gab es ein aktuelles iPhone noch nie

Ob bei Aldi, Netto oder Media Markt: Seit einigen Monaten häufen sich bei Supermärkten und Elektronik-Händlern die iPhone-Deals. Zwar ist nicht jedes der Angebote ein echtes Schnäppchen, viele lohnen sich aber wirklich.



Nun soll es bei Rewe das bisher günstigste aktuelle iPhone geben. Für gerade einmal 199 Euro bietet die Kette das iPhone SE an, berichtet ein Nutzer bei der Schnäppchenjäger-Seite MyDealz. Als Beleg ist ein frühzeitig durchgestochener Prospekt beigelegt. Demnach gilt das Angebot zwischen dem 3. und 5. Mai, also nächste Woche. Der gewaltige Haken: Dem Nutzer zufolge soll das Schnäppchen nur in einer einzigen Filiale des Supermarkt-Riesen verkauft werden, im Rewe Center Hamburg Tonndorf.

iPhone SE bei Rewe nur in Hamburg

Ob sich der Nutzer bloß nicht sicher ist, ob es das Gerät auch in anderen Filialen gibt, oder ob Rewe das iPhone SE tatsächlich nur in einem einzigen Laden anbieten will, ist nicht bekannt. Auf unsere Anfrage hat sich Rewe bis jetzt nicht geäußert. Völlig abwegig ist die Einschränkung aber nicht: Als Rewe vor einigen Wochen das iPhone 7 für 666 Euro bewarb, war das Gerät zu diesem Preis deutschlandweit auch nur in fünf Läden erhältlich - die zudem alle in Hamburg und dem Rhein-Main-Gebiet lagen. Gut möglich, dass Rewe auch bei dem aktuellen Angebot nur für Aufmerksamkeit sorgen will.

Das Angebot an sich ist indes extrem attraktiv. Das iPhone SE ist Apples aktuelles Modell mit kleinem 4-Zoll-Bildschirm, das Gerät bringt die immer noch gute Kamera des iPhone 6s und auch den flotten A9-Prozessor seines großen Vorbilds mit. Nur auf das druckempfindliche 3D-Touch-Display muss man verzichten. In unserem Test konnte das Gerät voll überzeugen, vor allem die Akku-Leistung beeindruckte.



Extrem günstiger Preis

Der Preis ist mehr als günstig. Über die Speicherkapazität des angebotenen iPhone SE ist zwar nichts bekannt, selbst das günstigste Modell mit 16 GB Speicher, das mittlerweile eingestellt wurde, wird im Netz aber noch zu einem Preis von 329 Euro gehandelt. Rewe liegt also satte 130 Euro darunter. Zu diesem Preis bekommt man sonst nur Gebraucht-Geräte.

Selbst, wer in Hamburg-Tonndorf wohnt, sollte sich allerdings nicht zu spät auf den Weg machen: Da nur mit sehr knappen Stückzahlen zu rechnen ist, dürfte das iPhone SE extrem schnell ausverkauft sein.