LGs neues Smartphone hat jetzt schon das wichtigste Feature des iPhone 8

Im Bezug auf Display-Innovationen kann es in den letzten Jahren kaum einer mit LG aufnehmen. Ob transparent oder aufrollbar, LG hat alles im Programm. Und das bei hervorragender Bildqualität. Beim neuen Smartphone LG G6 setzt LG ebenfalls auf Display-Innovation - und schafft den Bildschirm-Rand nahezu ab. Damit ziehen die Koreaner der Konkurrenz von Apple und Samsung davon. Aber reicht das?

Ein Bild wie beim Highend-TV

Für sein neues "Fullvision" getauftes Riesendisplay setzt LG auf ein ungewöhnliches Format: Statt auf ein Seitenverhältnis von 16:9 kommt das 5,7-Zoll-Display des G6 auf 18:9. Zusammen mit dem eingedampften Rand kann so die Größe des Displays drastisch wachsen, während das Gehäuse verhältnismäßig klein bleibt. Glaubt man der Gerüchteküche, will Apple beim iPhone 8 und Samsung beim Galaxy S8 denselben Weg gehen.

Bei der Bildqualität will LG Maßstäbe setzen. Das Display des G6 bietet mit Dolby Vision und HDR 10 Technologien, die bisher nur in Fernsehern eingesetzt wurden, und liefert laut Hersteller so eine deutlich höhere Farbpalette, stärkerer Detaildarstellung und hellere Ausleuchtung. Die Auflösung ist mit 2880 x 1440 Bildpunkten zwar kein Rekord, nach wie vor aber deutlich überdurchschnittlich. Wie gut es wirklich aussieht, prüfen wir, wenn wir das Gerät in der Redaktion haben.

Fort- und Rückschritte

Beim Design folgt LG dem aktuellen Trend zur Glasrückseite: Wie die meisten kommenden Premium-Smartphone kombiniert das G6 einen Metallrahmen mit einer leicht gewölbten Glasrückseite. LG verspricht, dass es trotzdem sehr robust sein soll, Staub- und Wasserdicht nach IP68 ist es ebenfalls. Zur Wahl stehen die drei Farben Silbergrau, Weiß und Schwarz.



Letztes Jahr war das LG G5 das erste Premium-Smartphone mit Doppelkamera. Auch der Nachfolger hat natürlich eine Doppelknipse. Die dient vor allem dazu, Bilder mit deutlich größerem Winkel aufzunehmen, ganze 125 Grad verspricht LG. Bei der Frontkamera sind auch ohne Doppelkamera 100 Grad möglich. Damit man auch etwas von der besseren Bildqualität des Displays hat, hat LG der Kamera ebenfalls HDR 10 und den damit verbundenen höheren Farbraum spendiert. Außerdem kann man wie beim iPhone 7 Plus optisch zoomen. Wie gut die Bilder und Videos des LG G6 tatsächlich ausfallen, kann aber erst ein Test zeigen, beim G5 (hier bei uns im Test) waren wir von dem Effekt etwas enttäuscht.

So wirkt der Panorama-Modus des LG G5 Fullscreen

An anderer Stelle ist LG bei der Innovation aber wieder ein gutes Stück zurückgerudert. Beim LG G5 konnte man mit Zusatzmodulen über den "Magic Slot" einen besseren Sound oder eine komplexere Kamera-Steuerung nachrüsten. Das sprach zwar Tech-Fans an, normale Kunden aber nicht. Die Auswahl blieb mäßig, die Verkäufe wohl auch. Das hat klare Folgen: Beim G6 wurde der Slot gestrichen, auch der austauschbare Akku fällt dadurch weg. Schade.

Google an Bord

Bei der Software verlässt sich LG ganz auf Googles Android, kann sich aber trotzdem von der Konkurrenz absetzen. Als eines der ersten Smartphones von Drittanbietern darf LG Googles KI-Assistenten "Google Assistant" einsetzen. Der war bisher Googles eigenen Pixel-Smartphones vorbehalten. In unserem Test konnte er zwar noch nicht begeistern, Google verspricht aber, dass er ständig dazulernen soll. Wie nützlich er auf dem LG ist, beurteilen wir, wenn wir es ausprobieren dürfen.

Mit dem G6 hat LG durchaus ein spannendes Smartphone vorgestellt, wenn es auch deutlich weniger Alleinstellungsmerkmale hat als sein Vorgänger. Der war allerdings auch trotz der vielen Neuerungen kein Hit. Ob das G6 tatsächlich davon profitiert, als erstes die Displayränder zu streichen, muss sich zeigen. Im Test wie an den Verkaufszahlen. Ob es noch vor dem für April erwarteten Galaxy S8 erscheint ist ohnehin noch nicht sicher: Wann das Gerät erscheint und was es kosten wird, hat LG noch nicht verraten.