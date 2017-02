Blackberry bringt die Taste wieder

Premiere in Barcelona. Im Vorfeld des Mobile World Congress, einer Messe, die als wichtigste der Mobilfunkbranche zählt, zeigte der chinesische Smartphone-Hersteller TCL Communication das erste Gerät, das die Firma mit einer Lizenz von BlackBerry produziert hat. Das edle Stück Technologie trägt den Namen KEYone. Nicolas Zibell, Chef von TCL Communication am Samstag in Barcelona: "Das BlackBerry KEYone wird das sicherste Android-Gerät auf dem Markt sein. Punkt. Um dieses Versprechen zu halten, gibt es zwei Elemente. Zum einen kümmert sich BlackBerry um die Software und stellt sicher, dass die Software sicherheitstechnisch auf dem neuesten Stand ist. Und zum anderen wird es monatliche Updates geben. Das ist Schlüssel." Das Gerät nutzt Android 7.1 und hat Zugang zum Google Play Store. Zudem hat das KEYone sowohl eine physische Tastatur als auch einen Touch Screen. Es soll ab April in die Läden kommen und für einen Preis von rund 550 US-Dollar zu haben sein.