Es ist ein herber Rückschlag für den südkoreanische Technikriesen Samsung: Am Freitag verkündete der Konzern den Verkaufsstopp der neuesten Generation seines Smartphones Galaxy Note 7. Mehrere Kunden hatten zuvor berichtet, die Geräte hätten beim Laden Feuer gefangen oder seien explodiert. Chef der Handysparte Koh Dong-Jin: O-TON KOH DONG-JIN, CHEF VON SAMSUNG MOBILE: "Die Sicherheit unserer Kunden steht für uns an erster Stelle, deshalb haben wir beschlossen, den Verkauf des Galaxy Note 7 zu stoppen. Wir bieten den Kunden an, ihre Geräte umzutauschen, egal, wann sie gekauft wurden. Ich möchte alle Kunden, die unsere Produkte mögen, aus tiefsten Herzen um Verzeihung bitten." Insgesamt seien bislang 2,5 Millionen Geräte in zehn Ländern verkauft worden. Angaben zu den Kosten der Rückrufaktion machte der Konzern nicht. Analysten gehen aber davon aus, dass der Rückruf im schlimmsten Fall mit umgerechnet 1,2 Milliarden Euro zu Buche schlagen könnte. In Deutschland war der Verkaufsstart ursprünglich für den 2. September geplant. Wann der Verkauf wieder startet ist noch unklar.