20. Dezember 2016: Kommt das S8 doch erst im April?

In einem internen Meeting soll Samsung angekündigt haben, das Galaxy S8 nicht wie bisher vermutet Ende Februar bei Mobile World Congress vorstellen zu wollen, sondern ein eigenes Event in New York zu planen - allerdings erst im April. Das berichtet "Sammobile". Samsung hatte vor kurzem zu enge Gehäuse als Grund für das Desaster mit explodierenden Galaxy Note 7 ausgemacht. Mit der Verzögerung will man wohl sicherstellen, dass ein solcher Fehler nicht noch einmal vorkommt.