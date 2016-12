Wenn man Menschen fragt, was sie an ihrem Smartphone am meisten nervt, dürften zwei Antworten ganz vorne dabei sein: Der Akku hält nicht lange genug durch - und das Datenvolumen ist in der Regel viel zu schnell futsch. An beidem sind in der Regel Apps schuld, die mehr Ressourcen schlucken als nötig. Eine aktuelle Studie zeigt nun, welche Apps auf Android-Smartphones am meisten Ärger machen.



Die Virenexperten von Avast haben dazu die anonymisierten Daten von drei Millionen Android-Smartphones, auf denen ihre Antiviren-Software läuft, für den Zeitraum zwischen Juli und September 2016 ausgewertet. Sie suchten nach denjenigen Apps, die am meisten die Performance beeinträchtigten sowie das Datenvolumen und den Akku belasteten. An die Daten kommt Avast, weil die Antiviren-App die Verhaltensweise der installierten Apps auf Auffälligkeiten untersucht - um so Viren und Trojaner aufzuspüren.







Um wirklich relevante Daten zu sammeln, wurden für die Studie nur Apps berücksichtigt, die über Googles Playstore auf mehr als 50.000 Smartphones installiert wurden. Dabei wurde unterschieden, ob der hohe Verbrauch von der App selbst - und damit auch im Hintergrund - oder durch die intensive Nutzung verursacht wurde.



Und natürlich waren auch die üblichen Verdächtigen dabei.



Diese Apps belasten Akku, Performance und Datenvolumen am meisten (Hintergrund):

Facebook (Soziales Netzwerk) musical.ly (Video-Karaoke) Google Maps (Navigation) Whatscall (Telefonie-App) Daily Mail Online (Nachrichten) Instagram (Soziales Netzwerk) ynet (Nachrichten) Blackberry Messenger (Messenger) Facebook Pages Manager (Verwaltungstool) Facebook Messenger (Messenger)





Auffällig: Inklusive Instagram stammen vier der hungrigsten Hintergrund-Apps von Facebook. Eine weitere App des Unternehmens - Whatsapp - hat es diesmal nicht unter die Top 10 geschafft, war in früheren Tests aber regelmäßig vertreten.

Diese Apps belasten Akku, Performance und Datenvolumen am meisten (Vordergrund):

Snapchat (Soziales Netzwerk/Messenger) Spotify Music (Musik-Streaming) Wattpad (Soziales Netzwerk/Schreibtool) Line (Messenger) Amazon Shopping (Online Shopping) Tinder (Dating-App) SmartNews (Nachrichten) Clean Master (Reinigungstool) Google Sheets (Tabellenkalkulation) The Guardian (Nachrichten)

Nicht auf die Liste schaffte es überraschend Pokémon Go. Die Trend-App des Sommers landete immerhin auf Platz 13. Sie konnte den Akku im Schnitt in 2 Stunden und 40 Minuten von 100 Prozent leerbekommen.





Die beiden Listen berücksichtigen allerdings nur Apps, die in der Summe aller Unterrubriken die schlimmsten Auswirkungen hatten, in den einzelnen Bereichen sah das Ergebnis durchaus anders aus. Bei den reinen Batterie-Fressern nehmen etwa drei Samsung-Apps die ersten drei Plätze ein, sie sollen die Datenübertragung erleichtern und für mehr Sicherheit sorgen. Facebook schafft es hier nicht in die Top 10. Skurril: Auch zwei Energiespar-Apps ("Power Battery Saver" und "Power Battery Optimum Cleaner") finden sich unter den fiesesten Akku-Sündern.