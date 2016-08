Jedes halbe Jahr präsentiert Sony ein neues Top-Smartphone - und diese Tradition reißt auch zur diesjährigen IFA in Berlin nicht ab. Das neue Flaggschiff der Japaner ist das Xperia XZ, das vom kleineren Xperia X Compact flankiert wird. Vor allem der Name des Premiummodells sorgt im ersten Moment für Fragezeichen, denn eigentlich hat man die Z-Reihe mit der letzten Generation beerdigt und durch die X-Serie ersetzt. Nun geht es wieder eine halbe Rolle rückwärts. Für die Kunden ist die Verwirrung damit perfekt.

Xperia XZ

Zwar erfindet Sony optisch auch diesmal das Rad nicht neu und bleibt seiner bisherigen Designsprache weitgehend treu, von der Ausstattung kann es aber überzeugen. So wird eine der größten Schwächen des Xperia X ausgeräumt, das XZ ist endlich wieder wasser- und staubdicht nach IP68-Zertifizierung. Der Snapdragon 820 sorgt für genug Rechenpower. Der 5,2-Zoll-Bildschirm löst mit FullHD auf. Hier hätten es mit Blick auf Virtual-Reality-Brillen ruhig ein paar Pixel mehr sein können, doch die Farben und Kontraste können sich sehen lassen.

Das Highlight soll die 23-Megapixel-Kamera sein: Sony verspricht "Fotos in Profiqualität", diesem hohen Anspruch wird das Gerät vermutlich nicht entsprechen können. Dennoch gibt es eine ganze Reihe von Verbesserungen: Der Laser-Autofokus (kennt man bereits von LG) ermöglicht schnelleres Scharfstellen, verschiedene Sensoren sollen für einen besseren Weißabgleich und natürliche Farben sorgen. Die Frontkamera knipst mit 13 Megapixeln. Wie gut sich das Smartphone im Alltag schlägt, wird ein späterer Test zeigen. Das Xperia XZ gibt es in drei Farben: Schwarz, Platin und Dunkelblau.

Xperia X Compact

Sony ist einer der wenigen Hersteller, der noch kleine Android-Smartphones mit Spitzentechnik anbietet. Dass der 4,6-Zöller nicht Xperia XZ Compact heißt, hat einen einfachen Grund: Das kleine Smartphone ist nicht ganz so gut bestückt wie der große Bruder. So knipst die Frontkamera nur mit fünf Megapixeln, der Prozessor ist nicht ganz so flott- und das Display löst nur mit 720p (1280x720 Pixel) auf. Die Rückkamera ist weitgehend identisch, allerdings zeichnet sie nur Full-HD-Videos und keine 4K-Filme auf.

Beide Smartphones werden via USB-C geladen, Daten übertragen sie allerdings unverständlicherweise nur mit USB-2.0-Geschwindigkeit. Die Geräte sind via microSD-Karte um bis zu 32 Gigabyte zusätzlichen Speicher erweiterbar.



Android 7 kommt sehr wahrscheinlich

Die Telefone haben nicht nur neue Hardware spendiert bekommen, sondern auch ein paar Software-Tricks auf Lager. So soll der Assistent im Hintergrund deutlich cleverer sein und lästige Arbeiten - etwa das Leeren des Systemspeichers im Notfall - abnehmen. Der Akku wird außerdem schonender geladen, um die Lebenszeit der Batterie zu verlängern. Eine gute Entscheidung, wenn man bedenkt, dass immer mehr Nutzer ihr Smartphone länger als zwei Jahre nutzen.

Als Betriebssystem ist zum Start Android 6.0 Marshmallow installiert, ein Update auf die aktuelle Version 7 wird mit hoher Sicherheit folgen.



Das Xperia X Compact gibt es in drei Farben: Schwarz, Weiß und Nebelblau, das dem klassischen Babyblau ziemlich nah kommt.