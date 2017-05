So viel surfen Nutzer von Smartphone und Co. weltweit

Wie viel Zeit verschwendet man eigentlich mit dem Surfen an Telefon und Tablet? Laut Statista Digital Market Outlook sind es hierzulande eine Stunde und 37 Minuten. Das sind 17 Minuten mehr als noch 2012. Damit sind die Deutschen aber vergleichsweise noch zurückhaltend. Bei den Amerikanern ist ist es täglich eine Stunde mehr. Spitzenreiter sind aber die Brasilianer: Sie daddeln ganze 4 Stunden und 48 Minuten mit ihren mobilen Geräten im Internet – ganze 174 Minuten mehr als noch vor vier Jahren. Hinzu kommt noch die Zeit, die an Desktop-Computern im Internet verbracht wird. Auch hier liegen die Brasilianer mit über fünf Stunden ganz vorne. In Deutschland sind es „nur“ 3 Stunden 36 Minuten.