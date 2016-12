Berlin, 19.12.16: «Simply Yummy» Lust auf leckere Plätzchen mit Maracujafüllung? Das Rezept findet man in der App «Simply Yummy». Einfach die gewünschte Stückzahl eingeben und die untere Fertig-Taste drücken, dann wird die erforderliche Menge an Zutaten berechnet. Die bebilderte Schritt-für-Schritt- Anleitung führt einen durch die Zubereitung. Und einen praktischen Timer kann man sich auch einblenden lassen. «SmartScore NoteReader» Der «SmartScore NoteReader» eignet sich, um seine Verwandtschaft beim Weihnachtssingen zu beeindrucken. Hier kann man nämlich ein Notenblatt mit der Smartphonekamera einscannen. Und, man ahnt es schon, die App analysiert die Noten und spielt dann sogar die Melodie ab. Das klappt erstaunlich gut. Auf Wunsch können auch PDF-Dateien analysiert werden. «Alles Jahre wieder - Deutsche Weihnachtslieder» Ist man beim Weihnachtssingen nicht mehr ganz so textsicher, kann man sich Hilfe holen. Die App «Alle Jahre wieder» kommt mit zehn deutschen und zwei englischen Weihnachtsliedern inklusive Musik, Notenblatt und Text. Drei Songs gibt es kostenlos. Für 99 Cent werden alle Lieder freigeschaltet. «Skiing Yeti Mountain» Um sich die Zeit bis zur Bescherung ein wenig zu verkürzen, bietet sich das Spiel «Skiing Yeti Mountain» an. Das simple Spielprinzip: Man steuert per Daumen die kleine Pixelfigur auf Skiern den Berg runter. Dabei muss man den Bäumen ausweichen und Slalom um Fähnchen fahren. Später kommen dann noch Eisflächen und Abgründe hinzu. Viel Spaß zum Fest!