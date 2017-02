72 neue Emojis und mehr: Das bringt das neue Whatsapp-Update

Whatsapp ist hierzulande von den meisten Smartphones kaum wegzudenken. Nahezu jeder nutzt den Messenger. Kein Wunder, dass die Entwickler immer wieder mit neuen Updates für frische Features sorgen. Die aktuelle Version für Android-Smartphones bringt ganze 72 neue Emoji mit.

Für den Messenger stehen nun endlich Bacon, die Metal-Pommesgabel, eine Pinocchio-Nase, ein Batman-Symbol und vieles mehr für Chats zur Verfügung. Dadurch sollten die Platzhalter-Symbole in Chats mit iPhone-Besitzern endlich der Vergangenheit angehören.

Keine Überraschungen bei den Emojis

Für Whatsapp-Fans mit iPhone sind die neuen Emojis nämlich schon ein alter Hut. Sie wurden im letzten Sommer vom für Emojis verantwortlichen Unicode-Konsortium beschlossen und sind seit Herbst für das iPhone verfügbar. Auch die wenigen Android-Nutzer, auf deren Smartphone bereits Android 7.0 (Nougat) läuft, kennen die Emojis schon. Dort sehen sie allerdings etwas anders aus.

Weitere neue Features scheinen noch nicht überall freigeschaltet worden zu sein. So soll in Chats am oberen Rand ein Symbol für Videotelefonie hinzugefügt werden, das neben dem Telefonhörer platziert ist. Zudem soll nun ein Symbol zum Hinzufügen von Anhängen direkt neben dem Eingabefeld auftauchen. Diese Funktionen scheinen allerdings von Server-Seite aktiviert zu werden und sind noch nicht bei jedem Nutzer zu sehen, berichtet "Caschys Blog".

Wie bekomme ich das aktuelle Whatsapp?

Die aktuelle Version trägt die Nummer 2.17.44 und wird wie immer in Wellen an die Nutzer verteilt. Sie sollte also in der Regel in den nächsten Tagen im Play Store bereitstehen. Über den direkten Download bei Whatsapp lässt sich das Update aktuell noch nicht laden, dort wird immer noch Version 2.17.23 angeboten.

Auch Whatsapp für iPhone wurde vor kurzer Zeit aufgefrischt. Welche Neuerungen in der neuen Version enthalten sind, erfahren Sie in diesem Artikel.