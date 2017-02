Das kann das neue Whatsapp-Update

Von deutschen Smartphones ist Whatsapp zwar kaum noch wegzudenken, trotzdem legt der zu Facebook gehörende Messenger immer wieder neue Features nach. Manche, wie Videotelefonie oder Gif-Support, werden sehnsüchtig erwartet. Das aktuelle Update für das iPhone behebt vor allem kleinere Fehler. Das neue Feature ist dagegen etwas unscheinbar - aber trotzdem praktisch.

Denn als einzige sichtbare Neuerung hat Whatsapp den Speicherplatz für versendete Fotos und Videos geändert. Die landeten früher einfach im "Aufnahmen"-Ordner, zwischen den selbstgeschossenen Fotos. Wollte man mal eines wiederfinden, blieb nur nerviges Suchen im prallvollen Ordner oder die Suchfunktion in Whatsapp selbst. Seit dem Update landen alle empfangenen und gesendeten Bilder im neuen Album "Whatsapp" und lassen sich so deutlich schneller finden.

Messenger: Mit diesen 18 Tricks holen sie alles aus Whatsapp heraus Fullscreen

So will Whatsapp Account-Klau schwerer machen

Ebenfalls neu ist die auch auf Android-Smartphones freigeschaltete Zwei-Faktor-Authentifizierung. Sie soll es schwieriger machen, Whatsapp-Accounts zu übernehmen. Dazu legt der Nutzer einen sechsstelligen Code fest, der bei einer neuen Anmeldung angegeben werden muss. Ab und an verlangt Whatsapp den Code auch zwischendurch, um sicherzugehen, den rechtmäßigen Nutzer vor sich zu haben. Um den Code zurücksetzen zu können, muss man eine E-Mail-Adresse angeben. Einschalten lässt sich die Funktion in den Einstellungen unter "Account" und "Verifizierung in zwei Schritten".

Ob man das wirklich tun sollte, muss jeder selbst entscheiden. Während Zwei-Faktor-Authentifizierung bei Online-Accounts wie dem E-Mail-Anbieter oder sozialen Medien ausgesprochen sinnvoll und sogar empfehlenswert ist, handelt es sich beim Account-Klau bei Whatsapp eher um ein theoretisches Problem.



Schließlich müsste man erst einmal eine SMS an die Telefonnummer des fremden Accounts schicken lassen, um ihn auf einem anderen Smartphone verifizieren zu lassen. Heimlich mitlesen ginge eh nicht: Weil sich Whatsapp nur auf einem Gerät gleichzeitig anmelden kann, würde das Opfer den Diebstahl sofort bemerken. Whatsapp geht es bei der Aktion vermutlich um eines: Die E-Mail der Nutzer zu erfahren und sie so möglicherweise mit einem separaten Facebook- oder Instagram-Account verknüpfen zu können.