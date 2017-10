Neue Funktion: Whatsapp teilt jetzt live den Standort eurer Freunde

Whatsapp ist der beliebteste Messenger der Welt: Er verbindet mehr als eine Milliarde Nutzer miteinander. Damit das so bleibt legen die Entwickler ständig mit neuen Funktionen nach. Im neusten Update kommt nun ein weiteres Feature, auf das viele Nutzer gewartet haben dürften: Man kann den eigenen Standort jetzt in Echtzeit mit Freunden teilen. Das Update mit der Live-Tracking-Funktion soll in den nächsten Wochen für alle Android- und iPhone-Nutzer bereitgestellt werden.

Whatsapp: Position nun in Echtzeit

Eine Standort-Teilen-Funktion gibt es bereits. Bislang ist es aber nur möglich, eine Momentaufnahme des aktuellen Aufenthalts zu teilen. Durch die neue Live-Funktion können Freunde nun genau verfolgen, wo man sich befindet - das ist praktisch auf Konzerten, Messen, im Urlaub oder auf Festivals, wo man häufig aneinander vorbeiläuft oder sich aus anderen Gründen verpasst. "Wir hoffen, dass die Funktion in Szenarien hilfreich ist, in denen sich Menschen in der echten Welt verabreden und treffen wollen", erklärte WhatsApp-Manager Zafir Khan gegenüber dem Technik-Portal "Gadgets360".

Die Übertragungsdauer des momentanen Standorts lässt sich für drei vorgegebene Zeiträume freischalten: 15 Minuten, eine Stunde oder acht Stunden. Allerdings kann man die Übertragung auch vorzeitig abbrechen. Die Übertragung ist Ende-zu-Ende-verschlüsselt, Außenstehende können die Daten also nicht abfischen.

In Gruppen-Chats verfügbar

Die Live-Tracking-Funktion kann sowohl in Chats zwischen zwei Nutzern und in Gruppen aktiviert werden. Aktivieren mehrere Leute in einer Gruppe ihren Live-Standort, sind sie alle auf derselben Karte zu sehen. iPhone-Nutzer aktivieren die neue Standort-Funktion, indem sie neben der Texteingabezeile auf das Plus-Symbol drücken.

