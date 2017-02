Steht Apple Pay kurz vor dem Deutschland-Start?

Kontaktloses Bezahlen mit dem iPhone ist bereits seit mehr als zwei Jahren möglich: 2014 brachte Apple sein Bezahlsystem Apple Pay in den USA auf den Markt. Seither sind zwölf weitere Länder hinzugekommen. Jetzt sind neue Hinweise aufgetaucht, die für einen baldigen Start von Apple Pay in Deutschland sprechen.

Wie mehrere Technikportale berichten, ist das Support-Dokument für Apple Pay seit neustem auch auf deutsch verfügbar. Auf der Informationsseite beantwortet das Unternehmen häufig auftretende Fragen, etwa zur Einrichtung und Verwendung von Apple Pay. Vielleicht möchte Apple seine Kunden also schon einmal auf das Bezahlsystem einstimmen.

Apples Bezahlsystem schlägt PayPal

Veranschaulicht werden die Erklärungen durch Grafiken. Eine davon zeigt eine getätigte Transaktion. Aber nicht etwa in London oder New York: Frankfurt steht auf dem Display des iPhones. Theorien darüber, wann die Ausweitung von Apple Pay verkündet werden könnte, gibt es auch schon. "Maclife" vermutet, dass Apple seine Keynote im März nutzen wird, um den Deutschland-Start bekannt zu geben. Auch in Italien könnte das Bezahlsystem bald nutzbar sein. Die Support-Dokumente wurden ebenfalls ins Italienische übersetzt.

Sollte Apple Pay nach Deutschland kommen, so können Besitzer eines iPhones, Macs, iPads oder einer Apple Watch ihre Einkäufe kontaktlos bezahlen. Der Erfolg spricht für den mobilen Bezahldienst: Wie aus einer Untersuchung von "Boston Retail Partners" hervorgeht, akzeptieren 36 Prozent der Einzelhändler in den USA Zahlungen mit Apple Pay. Damit konnte das Produkt des Technik-Riesen sogar PayPal überholen.