Der vierzehnjährige Harshwardhan Zala hat eine Drohne entwickelt, die Landminen entschärfen kann. Jedes Jahr sterben in Indien Menschen durch die Minen. Der Teenager sagte, mit seiner Erfindung wolle er der Armee helfen, die Minen zu finden und entschärfen. O-TON HARSHWARDHAN ZALA, ERFINDER: "Unsere Drohne fliegt etwa einen halben Meter über dem Boden wird Landminen aufspüren können. Die Drohnen tragen einen kleinen Sprengsatz, der 50 Gramm wiegt, der zerstört dann die Mine." Im Moment gibt es nur einen Prototypen. Weil das Projekt aber so vielversprechend ist hat die Regierung den Jungen unter Vertrag genommen - für 690.000 Euro. Zusammen mit Ingenieuren soll er nun die Drohne weiterentwickeln, damit sie in Massenproduktion hergestellt werden kann.